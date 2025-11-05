De erro grotesco a expulsão: veja os lances de destaque de terça (4) na NBA
Confira com o Lance! os destaques na noite da NBA
- Matéria
- Mais Notícias
A noite de grandes jogos contou também com três lances bizarros que marcaram a rodada desta terça-feira, no dia 4 de novembro. Entre eles, o passe grotesco de Draymond Green, a falta técnica de Dylon Brooks, que nem estava no jogo, e a expulsão por flagrante de Desmond Bane. Assista no Lance! os destaques a seguir.
➡️ Astro da NBA é multado em R$ 270 mil por dar 'sarrada' em partida; veja reação
Que isso, Draymond Green?
Conhecido por seu jogo duro, principalmente na defesa, Draymond Green foi protagonista de uma cena grotesca na vitória do Golden State Warriors contra o Phoenix Suns. O lance aconteceu no segundo quarto durante uma saída de bola. Assista:
Apesar do erro, o ala aproveitou da grande conexão com Stephen Curry para explodir o Chase Center com jogadas impressionantes. Como essa abaixo, por exemplo.
Um lance + Duas faltas = Expulsão
Um momento polêmico foi destaque negativo do duelo entre Orlando Magic e Atlanta Hawks, que ficou com a vitória. Ainda no terceiro quarto, Desmond Bane recebeu duas faltas – uma técnica e uma flagrante 1 – por esse lance abaixo e acabou expulso do jogo.
Pode isso, Arnaldo?
O confronto entre Draymond Green e Dillon Brooks costuma render muitas polêmicas – e faltas. Dessa vez, a punição aconteceu, mas o jogador nem jogando estava. Fora do jogo por lesão na coxa, Brooks conseguiu receber direto do banco de reservas, o que animou os torcedores do Warriors.
De volta às coisas boas da NBA
A emoção do jogo de basquete está no valor de cada segundo do cronômetro. Atrás no placar por 47 minutos, o Chicago Bulls conseguiu a primeira, e última, virada aos 4 segundos para o fim do jogo com uma bola de três impressionante de Nikola Vucevic
De pivô para pivô
E essa ponte aérea entre gigantes na vitória do Oklahoma City Thunder? Em busca de mais dois pontos, o pivô Isaiah Hartenstein entregou uma bela assistência para, o também pivô, Chet Holmgren.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Confira os resultados completos de terça (4)
Toronto Raptors 128 x 100 Milwaukee Bucks
New Orleans Pelicans 116 x 112 Charlotte Hornets
Atlanta Hawks 127 x 112 Orlando Magic
Chicago Bulls 113 x 111 Philadelphia 76ers
Golden State Warriors 118 x 107 Phoenix Suns
Los Angeles Clippers 107 x 126 Oklahoma City Thunder
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias