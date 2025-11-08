Estrangeiros dominam primeira lista de candidatos à MVP na NBA
Apenas três atletas nascidos nos EUA apareceram no top-10
Os estrangeiros seguem no topo da liga norte-americana de basquete. A primeira lista da corrida pelo prêmio de MVP da NBA mostra como jogadores nascidos fora dos Estados Unidos tem se destacado nas franquias. Desde 2017/18 que um estadunidense não leva o troféu.
O armador canadense do Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander, que foi eleito o MVP da temporada passada, mostrou que vai defender o posto com propriedade e lidera o ranking. O camisa 2 é seguido pelo grego Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) e Nikola Jokic (Denver Nuggets), que fecha o top-3.
A lista ainda tem o francês Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs, e Luka Doncic, do Los Angeles Lakers, que fecham os cinco mais bem colocados. Ao todo, sete estrangeiros estão no top-10.
— É preciso muito para destronar o atual campeão, e embora a concorrência esteja claramente acirrada, Gilgeous-Alexander não demonstra qualquer sinal de desistência. Seu jogo, foco e capacidade de manter o OKC (Oklahoma City Thunder) no topo da tabela do Oeste permanecem afiados e indiscutíveis — afirmou Shaun Powell, ex-jogador e jornalista da NBA.
Confira a lista de candidatos à MVP da NBA
- Shai Gilgeous-Alexander (Canadá)
- Giannis Antetokounmpo (Grécia)
- Nikola Jokic (Sérvia)
- Victor Wenbanyama (França)
- Luka Doncic (Eslovênia)
- Josh Giddey (Austrália)
- Tyrese Maxey (EUA)
- Donovan Mitchell (EUA)
- Stephen Curry (EUA)
- Alperen Sengun (Turquia)
