Mais Esportes

Estrangeiros dominam primeira lista de candidatos à MVP na NBA

Apenas três atletas nascidos nos EUA apareceram no top-10

61fec6c3-2c1e-4d7d-a063-f57c26f24b96_Foto-Caio-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Caio Gonçalves
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/11/2025
17:50
Shai Gilgeous-Alexander
Shai Gilgeous-Alexander foi eleito o MVP da NBA na temporada 2024/25 (Foto: Ethan Miller/AFP)
Os estrangeiros seguem no topo da liga norte-americana de basquete. A primeira lista da corrida pelo prêmio de MVP da NBA mostra como jogadores nascidos fora dos Estados Unidos tem se destacado nas franquias. Desde 2017/18 que um estadunidense não leva o troféu.

O armador canadense do Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander, que foi eleito o MVP da temporada passada, mostrou que vai defender o posto com propriedade e lidera o ranking. O camisa 2 é seguido pelo grego Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) e Nikola Jokic (Denver Nuggets), que fecha o top-3.

Shai Gilgeous-Alexander em ação no jogo entre Oklahoma City Thunder e Washington Wizards na NBA (Foto: Zach Beeker/NBAE via Getty Images/AFP)
A lista ainda tem o francês Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs, e Luka Doncic, do Los Angeles Lakers, que fecham os cinco mais bem colocados. Ao todo, sete estrangeiros estão no top-10.

— É preciso muito para destronar o atual campeão, e embora a concorrência esteja claramente acirrada, Gilgeous-Alexander não demonstra qualquer sinal de desistência. Seu jogo, foco e capacidade de manter o OKC (Oklahoma City Thunder) no topo da tabela do Oeste permanecem afiados e indiscutíveis — afirmou Shaun Powell, ex-jogador e jornalista da NBA.

Confira a lista de candidatos à MVP da NBA

    1.
  1. Shai Gilgeous-Alexander (Canadá)
    2. 2.
  2. Giannis Antetokounmpo (Grécia)
    3. 3.
  3. Nikola Jokic (Sérvia)
    4. 4.
  4. Victor Wenbanyama (França)
    5. 5.
  5. Luka Doncic (Eslovênia)
    6. 6.
  6. Josh Giddey (Austrália)
    7. 7.
  7. Tyrese Maxey (EUA)
    8. 8.
  8. Donovan Mitchell (EUA)
    9. 9.
  9. Stephen Curry (EUA)
    10. 10.
  10. Alperen Sengun (Turquia)

