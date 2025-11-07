O basquete universitário americano (NCAA) testemunhou um momento histórico nesta semana. O pivô Olivier Rioux, de impressionantes 2,36 metros, fez sua estreia oficial pelo time do Florida Gators, tornando-se o jogador mais alto a disputar a principal divisão do basquete universitário dos Estados Unidos em todos os tempos. O mundo do basquete segue atento a tais marcos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A estreia do "calouro" (atleta do primeiro ano) pela Flórida era aguardada com enorme expectativa. Rioux, que é natural do Canadá, já era um fenômeno conhecido muito antes de pisar na faculdade, detendo recordes no Guinness Book como o adolescente mais alto do mundo. Para se ter uma ideia, aos 12 anos de idade, ele já media impressionantes 2,08 metros. Seu potencial no basquete é claro desde então.

Olivier Rioux estreou no basquete universitário americano (NCAA) pela equipe do Florida Gators (Foto: Reprodução / Instagram)

A estreia de Rioux chamou a atenção imediata. Vídeos do momento mostram o impacto visual do pivô em quadra. Sua altura descomunal permite que ele finalize próximo à cesta com extrema facilidade, muitas vezes sem sequer precisar tirar os pés do chão para enterrar, e o transforma em uma presença intimidatória no garrafão, essencial no jogo de basquete.

continua após a publicidade

Ao entrar em quadra com 2,36m, Rioux quebrou oficialmente o recorde anterior da NCAA, que pertencia a Paul Sturgess (2,31m). O basquete universitário presencia um fenômeno único.

A temporada da NCAA está apenas começando, e os olhos do mundo do basquete estarão voltados para a Flórida para acompanhar os passos (gigantes) de Olivier Rioux e seu desenvolvimento na liga.

continua após a publicidade

Veja mais sobre basquete no Lance!

➡️ NBB: Franca se recupera e vence Cruzeiro; veja os resultados do dia

➡️ Casa de Erik Spoelstra, técnico do Miami Heat, é destruída por incêndio

➡️ VÍDEO: Klay Thompson erra arremesso 'bizarro' na NBA ao jogar bola para trás

➡️ Estreia de Green e show de Booker: veja os lances de destaque de quinta (6) na NBA

