UFC: Paulo Borrachinha se vê pronto para o retorno após um ano

Paulo "Borrachinha" Costa está de volta. Após um ano afastado, desde a derrota para Sean Strickland, o brasileiro vai voltar ao octógono diante do russo Roman Kopylov, no UFC 317, no T-Mobile Arena, em Las Vegas, no dia 28 de junho, no mesmo card em que Charles do Bronx e Alexandre Pantoja entrarão em ação pelos títulos dos pesos leve e mosca, respectivamente.

De volta ao caminho do cinturão

Desde sua única disputa de título no UFC, Paulo Borrachinha vem de sequência negativa dentro da organização, com três derrotas nos quatro últimos combates. Mesmo com os resultados, o brasileiro se mostra confiante que retornará ao caminho do cinturão do peso médio com a vitória contra Kopylov.

— Venho de algumas derrotas, mas com uma boa luta e uma vitória, eu volto ao bolo e consigo retomar o caminho até o cinturão — analisa Borrachinha.

Novo hobby

Atual 12º colocado no ranking, o mineiro utilizou esse tempo longe do octógono para se preparar física e mentalmente. Durante o seu camp para o combate, ele realizou alguns treinos na Alemanha na academia UFD Gym. Ele também investiu em um tempo para cuidar do lado mental nesse processo e o poker, considerado esporte da mente, foi um grande aliado do brasileiro.

Durante o Carnaval, Borrachinha fez até aparição pública no Carnaval Series, série de eventos realizados pela CoinPoker, que está promovendo um torneio online para levar o vencedor e um acompanhante com tudo pago ao evento.

UFC 317

Além de Borrachinha, haverá a disputa de dois cinturões com presença brasileira: Charles Oliveira, no peso leve, contra Ilia Topuria, e Alexandre Pantoja, contra Kai Kara-France, no mosca. Outros brasileiros também estarão representando o país no card, entre eles Renato Moicano, Gregory Rodrigues, Jhonata Diniz e Viviane Araújo.