Alcaraz tem trabalho, mas vence a 10ª seguida em Roland Garros

Atual campeão e principal favorito, Carlos Alcaraz teve mais trabalho do que o esperado nesta sexta-feira. O número 2 do mundo preciso de 3h14 para derrotar o bósnio Damir Dzumhur (69º), por 3 sets a 1, com parciais de 6/1, 6/3, 4/6 e 6/4, na terceira rodada de Roland Garros.



Foi o 21º triunfo do espanhol, de 22 anos, em Roland Garros, o décimo consecutivo. O torneio francês é, agora, o que o vice-líder do ranking tem mais vitórias como profissional, superando o Masters 1000 de Indian Wells (20).

Nas oitavas de final, Alcaraz terá pela frente o americano Ben Shelton (13º), que vem de triunfo sobre o qualifier italiano Matteo Gigante (167º), por 6/3, 6/3 e 6/4.





Alcaraz x Shelton



O atual campeão dos Masters 1000 de Monte Carlo e de Roma, ambos no saibro, defende uma invencibilidade contra o tenista americano, que tem a mesma idade. Em 2023, no primeiro embate, Alcaraz ganhou do rival no Masters 100 do Canadá, enquanto o último embate foi ano passado, na Laver Cup. Ambos os confrontos na quadra rápida.



Tommy Paul avança



Algoz de João Fonseca na segunda rodada do Masters 1000 de Madri, em abril, numa batalha de dois tiebreaks, Tommy Paul (12º do mundo) celebrou a 200ª (em 333 jogos) na carreira nesta sexta-feira (30). O feito foi diante do russo Karen Khachanov (24º), por 6/3, 3/6, 7/6, 3/6 e 6/3, numa batalha de 4h07m.



- Como um milhão de dólares, me sinto muito bem - disse, rindo, o tenista, logo após o jogo.

- Adoro jogar na frente de vocês, tem sido uma multidão incrível nos meus primeiros três jogos aqui, agradeço todo o apoio. Espero que possamos continuar assim - continuou o americano, de 28 anos, que soma 4 títulos na carreira: em Estocolmo (quadra rápida), em 2021, e três em 2024: Estocolmo, Queen's Club (grama) e Dallas (rápida).

Nas oitavas de final, o 12º favorito terá pela frente o australiano Alexey Popyrin (25º), algoz do português Nuno Borges, por 6/4, 7/6 e 7/6. O duelo entre ambos, nas oitavas de final, será um tira-teima, já que, até hoje, cada um venceu uma partida.

Quem avançar do embate entre Paul e Popyrin faz uma das quartas de final contra Alcaraz ou Shelton.



