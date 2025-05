A Confederação Brasileira de Skate promoveu, entre terça-feira (27) e sexta-feira, no Rio de Janeiro, o primeiro ciclo de treinamento da Seleção Brasileira de Street em 2025. Com foco na temporada, que começa com a Copa do Mundo Roma 2025, as sessões de treino técnico foram realizadas na Praça Duó, no Rio de Janeiro. Os treinos físicos aconteceram no Centro de Treinamento Olímpico do Time Brasil, com apoio do Comitê Olímpico do Brasil (COB).

continua após a publicidade

➡️ Alcaraz tem trabalho, mas vence a 10ª seguida em Roland Garros

Os trabalhos contaram com a participação de seis skatistas: João Lucas Alves, Wallace Gabriel, Duda Ribeiro, Isabelly Ávila, Maria Almeida e Maria Lúcia.

No Rio de Janeiro, a comissão técnica da Seleção Brasileira foi representada por Bernardo Villano, gerente de Seleções, pelo consultor técnico Rogério Mancha e pelo técnico coordenador Julio Gentil “Detefon”. Além da presença de Bernardo Otero, gestor do Skate no COB.

continua após a publicidade

Campeonato do STU (Foto: Divulgação)

— Primeiro treinamento nesse ciclo até Los Angeles 2028. Esses dias são muito importantes. Rola uma dinâmica entre atletas que já fizeram parte da Seleção Brasileira e agora temos uma nova geração chegando para esse novo ciclo. Atletas que nunca tiveram contato com o mundo olímpico — destaca Rogério Mancha, consultor técnico da Seleção Brasileira de Rua, que completa:

— A gente passou por workshops no Centro de Treinamento do Comitê Olímpico Brasileiro, com palestra sobre doping, conversamos sobre a importância da preparação física e também ministramos uma palestra sobre os critérios de julgamento do World Skate. A gente abrangeu a parte física, psicológica, estratégica e skate também utilizando a Praça Duó.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Seleção de skate participa de Copa

Na atual temporada, o Street terá as disputas da Copa do Mundo, em Roma (ITA), de 8 a 15 de junho, do Campeonato Mundial, em Washington (EUA), de 21 a 28 de setembro, e um evento em Kitakyushu (JAP), de 23 a 30 de novembro.

— Em um treinamento da Seleção Brasileira estamos falando de uma equipe. Aqui a gente traz essa ideia de Seleção Brasileira de Skate, todos juntos em uma única equipe. Então, é muito legal ver essa interação entre os skatistas, um ajudando o outro. Isso é importante para o desenvolvimento de cada um. A gente também focou em obstáculos ou que eles irão encontrar nessas competições etapas — completa Rogério Mancha.