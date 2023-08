O Brasil é um dos protagonistas da noite no UFC Paris, que será realizado neste sábado (02), na capital francesa. Teremos uma presença brasileira no card principal, Thiago Moisés, que irá enfrentar o atleta da casa, Benoît Saint Denis. O evento começa a partir das 13h30 (Horário de Brasília), com as premilinares e o principal às 16h, com transmissão da Band, na televisão aberta e do UFC Fight Pass, no streaming.