A brasileira, que vinha de grande vitória contra a campeã de 2017, Sloane Stephens, na estreia, caiu diante da americana Taylor Townsend, 132ª colocada, por 2 sets a 0 com parciais de 7/6 (7/1) 7/5 após 2h02min de duração na quadra 17 de Flushing Meadows.

Este foi o segundo jogo entre elas e a brasileira volta a perder a exemplo do que aconteceu no quali de Miami em 2019. Townsend vem muito bem nas duplas no ano onde é a quinta do mundo, porém nas simples soma dois bons resultados no saibro onde passou o quali de Roma e perdeu na 3ª rodada após bater a top 3 Jessica Pegula na segunda rodada. Fez final no WTA 125 de Florença, na Itália.

Bia Maia repete o resultado do ano passado em Nova York que é seu melhor na carreira. Nos Grand Slams ela fez semi em Roland Garros, oitavas em Wimbledon e caiu na estreia no Australian Open.

A temporada de verão na América do Norte não foi das melhores onde somou duas vitórias e três derrotas com duas segundas rodadas em Nova York e em Montreal caindo na estreia em Cincinnati.

O jogo

O primeiro set foi saque a saque com a brasileira sem incomodar o serviço da adversária e também fazendo os seus sem tantos problemas. No tie-break a brasileira foi passiva e errática. Acabou perdendo com facilidade.

No segundo ela começou com erros e foi quebrada com uma dupla-falta. Townsend abriu 3 a 1, mas Bia conseguiu devolver a quebra e virar para 4 a 3 jogando bolas mais altas que incomodavam a adversária. Bia teve oportunidade no game seguinte com 30 iguais, cometeu erro bobo e foi quebrada no 11º game. A adversária usou bem a torcida para fechar o encontro.