UFC: Elizeu Capoeira avalia camp de forma positiva: ‘Estou preparado’

Elizeu "Capoeira" Zaleski dos Santos irá enfrentar Chidi Njokuani no co-evento principal do UFC Fight Night 254, que será realizado no sábado (15), em Las Vegas (EUA). O brasileiro avaliou de forma positiva o treinamento para a luta e que está preparado para a segunda vitória seguida.

Após vitória contra Zachary Scroggin, em novembro, Elizeu vai em boa fase para encarar Njokuani. Com 10 vitórias no UFC, o brasileiro quer a 11ª para chegar perto dos 15 primeiros do ranking do peso meio-médio da organização.

— As expectativas para a luta são as melhores. Fiz um camp muito bem elaborado, graças a Deus, sem lesões. Fiz todo o meu camp em Curitiba mesmo, então estou muito bem preparado e pronto para encarar mais essa batalha — começou o brasileiro, que completou falando sobre as expectativas para a luta.

— Estou muito ansioso por essa luta, para poder colocar em ação tudo aquilo que eu treinei e desenvolvi durante o camp. Acredito que, sem nenhuma lesão, já posso lutar novamente em breve e já aparecer entre os tops no ranking da categoria. Então estou muito confiante por isso tudo, muito feliz pelo meu trabalho — finalizou.

A luta tem grande importância para Elizeu, já que fica próximo de uma colocação dentro do ranking dos meio-médios. O último dentro da lista é Michael Page, que vem de vitória contra, o até então, invicto Shara Magomedov. Com 38 anos, Capoeira teve resultados de destaque no UFC, ao vencer Sean Strickland, em 2018, e Benoit Saint-Dennis, em 2021.