UFC: Tom Aspinall manda recado para Jon Jones após derrota de Poatan

A derrota de Alex "Poatan" Pereira no UFC 313, no domingo (9), para Magomed Ankalaev, que conquistou o cinturão dos meio-pesados, mudou os planos do ex-campeão. O brasileiro tinha como objetivo subir para os pesados e enfrentar Jon Jones, atual campeão da categoria até 120kg. No entanto, após o revés, Poatan já pediu uma revanche imediata contra o russo, que afasta, por enquanto, a possibilidade de mudar de divisão.

Tom Aspinall, campeão interino do peso-pesado, comentou a situação em seu canal no YouTube, afirmando que a ideia de Poatan subir de categoria está descartada.

— Isso está fora de questão agora, a luta de Alex Poatan no peso-pesado ou qualquer outro peso (que não seja nos meio-pesados) — disse Aspinall, que prosseguiu ao direcionar uma mensagem a Jon Jones.

— Jon Jones, só há uma coisa a fazer. Assinamos o contrato e vamos marcar uma data. Sei que vimos ontem à noite que Dana White estava falando, tudo está feito do lado de Jones e do UFC. Agora, tem que encontrar uma data e um local, lugar, localização, então estamos esperando por isso. Teremos boas notícias em breve, espero — disparou o inglês.

Jon Jones é campeão linear do peso pesado do UFC

Antes do UFC 313, Dana White, presidente do UFC, havia sugerido que Poatan, em caso de vitória, poderia enfrentar o vencedor de Jon Jones e Tom Aspinall, luta que a organização planeja para julho. No entanto, com a derrota do brasileiro, White praticamente descartou essa possibilidade. Agora, o foco de Poatan é recuperar o cinturão dos meio-pesados, enquanto Aspinall e Jones devem definir o futuro do título dos pesados.