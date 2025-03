Após a derrota de Alex Poatan, via decisão dos juízes, para Magomed Ankalaev, no último sábado (8), no UFC 313, realizado em Las Vegas, o ex-campeão Henry Cejudo teceu críticas ao brasileiro. Para o Triplo C, o 'estilo de vida' nada ortodoxo de Pereira - durante as preparações paras as lutas - influenciou na perda do cinturão dos meio-pesados.

- Acho que o estilo de vida de Alex Poatan está finalmente dando prejuízo. As viagens, o ‘Chama’, muitos dos esquetes e muitas das coisas que ele está fazendo, realmente não estão lhe fazendo bem. A única razão pela qual digo isso é porque seu corpo parecia um pouco diferente. Ele parecia um pouco mais rechonchudo, parecia um pouco mais grosso no rosto quando entrou - declarou Cejudo no podcast Pound4Pound.

No entanto, o norte-americano evitou tirar os méritos de Ankalaev e o elogiou pela postura e estratégia durante a luta:

- Temos que dar crédito a Magomed Ankalaev. Ele fez um trabalho muito bom com sua compostura. Ele não reagiu a muitas coisas do Pereira. O cara tem as mãos para cima o tempo todo e não apenas isso, mas Alex Pereira também tem problemas com canhotos - concluiu.

Cejudo com seus dois cinturões do UFC (Foto: Reprodução/Internet)

Com a derrota, por decisão unânime dos juízes, na sua quarta defesa de título dos meio-pesados (até 93kg.), Alex Poatan também foi alvo de críticas do público nas redes sociais, que não digeriu bem o revés de Pereira. O brasileiro foi acusado de vender a luta e também por falta de comprometimento.

Embora o cinturão tenha escapado, Alex Poatan terá a oportunidade de recuperá-lo já na próxima rodada. Ao que tudo indica, o UFC já teria acenado com a possibilidade de fazer uma revanche entre os dois lutadores. Inclusive, Ankalaev também se manifestou concordando com uma possível segunda luta.

Encarada de Alex Poatan e Magomed Ankalaev antes do UFC 313 (Foto: Reprodução/Internet)

