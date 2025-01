UFC confirma próximo adversário de Alex Poatan; veja

O UFC divulgou durante a edição 311, no último sábado (18), em Los Angeles, nos Estados Unidos, quem será o próximo adversário de Alex Poatan nos meio-pesados. O rival escolhido foi o lutador russo Magomed Ankalaev, com um cartel de 11 vitórias em 13 apresentações. A luta será realizada no dia 8 de março, na T-Mobile Arena, em Las Vegas.

Na edição 313 do UFC, também foi confirmado o confronto entre Justin Gaethje e Dan Hooker, pelo peso-leve.

Alex Poatan não sobe no octógono desde outubro de 2024, quando nocauteou Khalil Rountree Jr. no UFC 307. Ankalaev, por sua vez, está invicto desde a sua estreia no UFC, ainda em 2018, quando foi derrotado por Paul Craig.

O vencedor do combate já terá uma ideia do seu próximo rival, que deve ser Jiri Prochazka, que nocauteou Jamahal Hill no UFC 311.

Alex Poatan no UFC 307, evento que nocauteou Khalil Rountree Jr. (Foto: UFC)

UFC 311: Makhachev vence Renato Moicano

No evento em que foi divulgado o adversário de Alex Poatan, Islam Makhachev venceu o brasileiro Renato Moicano. O russo conquistou a luta por finalização ainda no primeiro assalto. O lutador de Mahackala foi para a quarta defesa de título consecutiva de sua carreira.

Com o resultado, além de seguir com o título, Islam desbancou Khabib Nurmagomedov e se tornou o lutador com o maior número de defesas da categoria peso-leve.