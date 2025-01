Arman Tsarukyan se lesionou e está fora do UFC 311, que será realizado na madrugada de sábado (18) para domingo (19), no Intuit Dome, Inglewood, nos Estados Unidos. O armênio sofreu lesão nas costas e não irá enfrentar Islam Makhachev pelo cinturão do peso leve no evento principal. Para o lugar de Tsarukyan, Renato Moicano receberá a oportunidade de lutar pelo título.

Durante a pesagem do UFC 311, Dana White anunciou que Arman Tsarukyan se lesionou na quinta-feira (16) e que não estaria apto para lutar contra Islam Makhachev pelo cinturão do peso leve da organização.

Para substituir o armênio, o UFC escolheu Renato Moicano. O brasileiro estava escalado para o UFC 311, onde iria enfrentar o iraniano Benil Dariush. Em décimo no ranking dos leves, Renato cravou o ‘peso de campeonato’ durante a pesagem oficial, com exatos 70,3 kg. Natural de Brasília, Moicano vem de quatro vitórias seguidas e não perde desde março de 2022.

Renato Moicano irá enfrentar Islam Makhachev no UFC 311 (Foto: UFC)

Com a decisão do UFC, o evento segue com duas lutas pelo cinturão: Islam Makhachev contra Renato Moicano, pelo cinturão do peso leve, e Merab Dvalishvili contra Umar Nurmagomedov, pelo título dos galos (até 61,2 kg).