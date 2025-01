UFC 311: Confira os palpites da redação do Lance! para o card principal

Na madrugada de sábado (18) para domingo (19), o UFC fará seu primeiro evento numerado de 2025, o UFC 311. Com card principal recheado de boas lutas, com duas disputas de cinturão, a redação do Lance! palpitou quem vai vencer os combates do card principal, que será disputado no Intuit Dome, em Inglewood, na Califórnia, nos Estados Unidos.

Nas disputas de cinturão, Umar Nurmagomedov foi unanimidade para derrotar e destronar Merab Dvalishvili, em luta que vale o título do peso galo. Porém, no peso leve, há discordância entre o vencedor de Islam Makhachev e Renato Moicano.

No resto do card principal, todos os combates tiveram diferença nas opiniões.

UFC 311: os palpites da redação do Lance!

Gabriel Guimarães - Lance!

Islam Makhachev (c) x Renato Moicano

Vencedor: Renato Moicano

Merab Dvalishvili (c) x Umar Nurmagomedov

Vencedor: Umar Nurmagomedov

Jiri Prochazka x Jamahal Hill

Vencedor: Jiri Prochazka

Kevin Holland x Reinier de Ridder

Vencedor: Kevin Holland

Islam Makhachev defende o cinturão dos leves contra Renato Moicano (Foto: Luke Hales/AFP)

João Pedro Rodrigues - Lance!

Islam Makhachev (c) x Renato Moicano

Vencedor: Islam Makhachev

Merab Dvalishvili (c) x Umar Nurmagomedov

Vencedor: Umar Nurmagomedov

Jiri Prochazka x Jamahal Hill

Vencedor: Jamahal Hill

Kevin Holland x Reinier de Ridder

Vencedor: Reiner de Ridder

FICHA TÉCNICA

UFC 311 — INGLEWOOD, ESTADOS UNIDOS

📆 Data: 18 de janeiro de 2025

⏰ Horário: A partir de 20h (horário de Brasília)

🌍 Local: Inglewood, Califórnia, Estados Unidos

📺 Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet