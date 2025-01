UFC 311: Makhachev vence Renato Moicano e defende cinturão peso-leve

Islam Makhachev venceu Renato Moicano na madrugada deste domingo (19), em Los Angeles, nos Estados Unidos. O russo conquistou a luta por finalização ainda no primeiro assalto. O lutador de Mahackala foi para a quarta defesa de título consecutiva de sua carreira.

Com o resultado, além de seguir com o título, Islam desbancou Khabib Nurmagomedov e se tornou o lutador com o maior número de defesas da categoria peso-leve.

Como foi a luta entre Makhachev e Moicano?

Islam Makhachev chuta o brasileiro Renato Moicano durante o UFC 311 (Foto: Harry How / AFP)

Renato Moicano começou bem no duelo e iniciou com dois chutes baixos e um direto. Islam Makhachev também revidou, mas o brasileiro se defendeu bem. Em um momento do combate, Moicano aproveitou a maior envergadura e acertou uma bomba de direita no rosto do rival, que sentiu o golpe e, como resposta, levou a luta para o chão.

Makhachev não deixou barato e aplicou um triângulo de mão. Em seguida, o russo finalizou o adversário ainda no primeiro assalto. Assim, Islam conquistou a luta e defendeu o cinturão peso-leve.

Confira os resultados completos do UFC 311:

Resultados do UFC 311

CARD PRINCIPAL

Islam Makhachev vs. Renato Moicano Islam Makhachev venceu Finalização 1min 1 Merab Dvalishvili vs. Umar Nurmagomedov Merab Dvalishvili venceu Decisão unânime (48-47, 48-47, 49-46) - - Jiri Prochazka vs. Jamahal Hill Jiri Prochazka venceu Nocaute técnico 3min 3 Jailton Almeida vs. Serghei Spivac Jailton Almeida venceu Nocaute técnico 4min50 1 Reinier de Ridder vs. Kevin Holland Reinier de Ridder venceu Finalização 3min31s 1

