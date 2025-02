Após ano mágico em 2024, Alex Poatan se tornou um dos lutadores de MMA mais populares do mundo. Às vésperas do UFC 312, que será realizado na Austrália, o campeão do meio-pesado foi ovacionado após aparecer em uma loja em Sydney. O brasileiro tem luta marcada para março, onde encara o russo Magomed Ankalaev.

Alex Poatan visitou uma loja em Sydney, na Austrália, onde estará presente no UFC 312 para estar no córner de Sean Strickland na luta contra Dricus du Plessis. Após a informação que o brasileiro estava no local circulou, e a porta da loja ficou lotada de fãs, que foram prestigiar o atual campeão do meio-pesado do UFC. Veja o vídeo acima.

Poatan se tornou um dos lutadores mais populares do UFC em 2024, onde defendeu com sucesso o cinturão três vezes. Ainda na Ásia, Alex teve grande recepção, onde conheceu diversas celebridades da Coreia do Sul.

Nos Estados Unidos, também não é diferente. Poatan teve presença destacada em um show da WWE, empresa de pro-wrestling. No evento, o brasileiro cumprimentou e trocou presentes com Roman Reigns, um dos maiores nomes da empresa de entretenimento esportivo.

Alex Poatan no WWE Smackdown (Foto: Reprodução)

Alex Poatan x Magomed Ankalaev - UFC 313

Após três defesas de cinturão no ano passado, contra Jamahal Hill, Jiri Prochazka e Khalil Rountree Jr., Alex Poatan terá a primeira de 2025, contra Magomed Ankalaev. O russo é considerado o maior desafio do brasileiro, que tem o sambô como base de luta, assim como a lenda Khabib Nurmagomedov e Islam Makhachev, campeão do peso-leve. Além do combate, ambos estão em grande rivalidade, com provocações nas redes sociais.

A luta entre Poatan e Ankalaev será o evento principal do UFC 313, que será realizado no dia 8 de março, na T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA).