Após nova lesão, Dominick Cruz anuncia aposentadoria

Dominick Cruz, considerado por muitos como o melhor peso-galo (até 61,2kg) de todos os tempos, anunciou a aposentadoria na noite de quinta-feira (6), nas redes sociais.

O duas vezes campeão do UFC e também do extinto WEC, Cruz tinha uma luta marcada para fevereiro em Seattle, contra Rob Font, no que deveria ser sua despedida. Portanto, Dominick sofreu um deslocamento no ombro — o segundo nos últimos meses — e decidiu adiar o adeus. Na postagem, o ex-lutador afirmou que às vezes, o seu corpo não coopera.

— Eu despejei tudo de mim neste esporte pelos últimos 25 anos. Eu estava muito esperançoso por uma última luta, mas, infelizmente, dois deslocamentos de ombro em oito meses encerram a carreira deste cara. Dei tudo que eu tinha e coloquei na preparação e treinamento para esta luta, focando no meu cardio e no meu corpo no último ano. Mas, às vezes, o corpo simplesmente não coopera — escreveu Dominick Cruz nas redes sociais.

O norte-americano sofreu uma lesão durante uma sessão de treinos de seu camp de preparação. A informação foi dada pelo portal “Cageside Press” e posteriormente confirmada pelos sites “MMA Junkie” e “Yahoo Sports”. Ainda não se sabe se a alta cúpula do UFC irá tentar buscar um substituto para manter Fonto no card de Seattle, já que disputa, originalmente, ocuparia o posto de “co-main event” do show.

Dominick Cruz se aposenta com 24 vitórias e apenas quatro derrotas, numa carreira brilhante, mas marcada por lesões. Com um recorde de 7-3 (vitórias-derrotas) no UFC, ele foi duas vezes campeão da divisão, conquistando o cinturão pela primeira vez em 2010 e defendendo-o com sucesso duas vezes. Cruz é conhecido por vitórias notáveis sobre nomes como Urijah Faber, Demetrious Johnson, Joseph Benavidez e TJ Dillashaw, este último em um retorno triunfante em 2016 após quase três anos afastado devido a lesões que marcaram sua carreira. Atualmente, além de competir ocasionalmente, Cruz atua como comentarista e analista do UFC, mantendo-se relevante no esporte.