UFC: Antes de luta contra du Plessis, Strickland troca farpas com Chimaev

Sean Strickland irá encarar Dricus du Plessis pelo título do peso médio do UFC, no combate principal do UFC 312, em Sydney, na Austrália. Dias antes do evento, o americano trocou provocações com Khamzat Chimaev. Ambos os lutadores entraram em assuntos delicados, que esquentam ainda mais a rivalidade, que pode combinar em uma grande luta no futuro.

continua após a publicidade

➡️ Antigos rivais no UFC, Ilia Topuria provoca Alexander Volkanovski: ‘Ninguém merece’

Na coletiva de imprensa do UFC 312, Sean Strickland não poupou palavras para provocar Khamzat Chimaev. O americano relembrou a amizade do checheno com Ramzan Kadyrov, líder da República da Chechênia e se declara independente da Rússia. Por conta dessa relação, o lutador tem dificuldades para tirar o visto americano, por conta disso tentou nacionalidade da Suécia e do Emirados Árabes Unidos.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

"Você fugiu do seu país, voltou para ser amiguinho do ditador e teve que fugir de novo. Você sempre será uma p*****", provocou Strickland.

Porém, na rede social "X", Khamzat respondeu Strickland ao falar, de forma irônica, das agressões físicas e psicológicas que Sean sofria de seu pai na infância.

continua após a publicidade

"Por que você chora toda hora? Seu pai não te deu amor? Ou será que deu amor demais?", disparou Chimaev.

Khamzat Chimaev finalizou Robert Whittaker no UFC 308 (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC)

Infância de Sean Strickland

Sean Strickland era frequentemente vítima de seu próprio pai, alcoólatra, que abusava psicologicamente e fisicamente de sua esposa e filhos.

A situação recorrente alimentou uma raiva natural em Sean, que era apenas uma criança à época. Quando chegou em sua adolescência, o ex-campeão dos médios passou a revidar as ações de seu pai, com o intuito de defender sua mãe de agressões. As brigas se tornaram casos policiais em ao menos duas oportunidades naquele período.

Sean Strickland derrotou Israel Adesanya e se tornou campeão dos médios, em 2023 (Foto: Divulgação/UFC)

Sem relação boa com o pai, Strickland se aproximou do avô. Porém, o familiar o lutador era abertamente neonazista e passou para Sean pensamentos preconceituosos. O próprio lutador admitiu que viveu uma fase sombria, onde acreditava nos discursos de supremacia branca.

continua após a publicidade

Tal comportamento lhe custaram uma expulsão escolar, por crime de ódio. Anos depois, já no UFC, Strickland detonou o avô e afirmou que não tem mais contato com ele. Após a expulsão, Sean foi matriculado em uma academia de luta, onde percebeu que "todos são iguais".

Carreira no UFC

Sean Strickland chegou no UFC em 2014, onde soma 16 vitórias e seis derrotas. O americano chegou a ser campeão do peso médio, mas foi derrotado na primeira defesa para Dricus du Plessis, por decisão dividida. Agora, no sábado (8), Strickland terá a revanche com o sul-africano, que defendeu com sucesso contra Israel Adesanya, em agosto do ano passado.