Dricus du Plessis e Sean Strickland se enfrentam, na madrugada de sábado (8) para domingo (9), na luta principal do UFC 312, no Sydney Super Dome, na Austrália. O evento é o segundo numerado do ano, que conta com duas lutas por cinturão. No co-evento principal, a chinesa Zhang Weili encara a americana Tatiana Suarez.

No card do evento, quatro brasileiros estarão em ação. No card principal, o invicto Tallison Teixeira encara Justin Tafa e Rodolfo Bellato tem combate contra Jimmy Crute. Nas preliminares, Gabriel Santos e Bruna Brasil entram em ação contra Jack Jenkins e Wang Cong, respectivamente.

Dricus du Plessis x Sean Strickland - UFC 312

No evento principal do UFC 312, Dricus du Plessis defende o cinturão do peso médio contra Sean Strickland. O combate é uma revanche do UFC 297, onde o sul-africano derrotou o americano por decisão dividida para conquistar o título da divisão. O resultado dos juízes foi contestado pelo público, que acredita que Sean venceu a luta.

Após o embate em janeiro de 2024, du Plessis e Strickland voltaram ao octógono e venceram. Dricus derrotou e defendeu o cinturão contra Israel Adesanya por finalização e Sean venceu o brasileiro Paulo Borrachinha por decisão dividida.

Dricuc Du Plessis defendeu o cinturão dos médios contra Israel Adesanya (Foto: COLIN MURTY / AFP)

Zhang Weili x Tatiana Suarez - UFC 312

Zhang Weili defende o título do peso palha feminino contra Tatiana Suarez no co-evento principal do UFC 312. Somando os dois reinados, a chinesa vai para a quarta defesa de cinturão na divisão. Na última luta, em abril de 2024, Zhang derrotou a compatriota Yan Xiaonan.

Tatiana Suarez terá sua primeira oportunidade pelo título na carreira. Com duas medalhas de bronze nos campeonatos mundias de wrestling, a americana tem história de superação, onde superou duas graves lesões no pescoço e um câncer na tireoide. No seu último combate, em agosto de 2023, Tatiana venceu Jéssica Andrade.

FICHA TÉCNICA

UFC 312 — SYDNEY, AUSTRÁLIA

📆 Data: 8 de fevereiro de 2025

⏰ Horário: A partir de 18h (horário de Brasília)

🌍 Local: Sydney, Nova Gales do Sul, Austrália

📺 Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

Card principal — a partir das 22h

Peso médio (até 83,9 kg): Dricus du Plessis (c) x Sean Strickland - luta pelo cinturão

Peso palha feminino (até 52,1 kg): Zhang Weili (c) x Tatiana Suarez - luta pelo cinturão

Peso pesado (até 120,2 kg): Justin Taffa x Tallison Teixeira

Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Jimmy Crute x Rodolfo Bellato

Peso meio-médio (até 77,1 kg): Jake Matthews x Francisco Prado

Card preliminar — a partir das 20h

Peso pena (até 65,7 kg): Jack Jenkins x Gabriel Santos

Peso leve (até 70,3 kg): Tom Nolan x Viacheslav Borshchev

Peso mosca feminino (até 56,7 kg): Wang Cong x Bruna Brasil

Peso galo (até 61 kg): Colby Thicknesse x Aleksandre Topuria

Preliminares Iniciais — a partir das 18h

Peso leve (até 70,3 kg): Zhu Rong x Kody Steele

Peso meio-médio (até 77,1 kg): Jonathan Micallef x Kevin Jousset

Peso leve (até 70,3 kg): Quillan Salkilld x Anshul Jubli