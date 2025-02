Velhos rivais, Ilia Topuria provocou Alexander Volkanovski durante media day do UFC 312, em Sydney, na Austrália. Campeão dos penas da empresa, o espanhol afirmou que, caso voltasse a encarar o australiano, finalizaria ele ao invés de nocautear. Além disso, o dono do cinturão alfinetou o ex-campeão ao falar que "ninguém merece mais ele".

Em entrevista ao "Main Event TV", Topuria revelou que queria subir para o peso leve, mas que, caso o UFC precise, ele defenderia o cinturão nos penas. Porém, o espanhol não está muito afim de encarar Alexander Volkanovski, que foi nocauteado por ele em fevereiro de 2024, no UFC 298. Na luta, Ilia se tornou campeão dos penas e terminou o reinado de cinco defesas do australiano.

"Gostaria de subir para 70kg, mas se o UFC me quiser com 66kg, ninguém merece mais o Volkanovski. Talvez, na próxima vez, ao invés de nocauteá-lo eu o finalizo. Vou mudar (o jogo) para ter uns clipes diferentes", afirmou Ilia Topuria ao "Main Event TV".

Sobre subir para o peso leve, Ilia afirmou que é algo que ele quer fazer para desafiar o campeão Islam Makhachev. Mesmo com querendo lutar em uma nova divisão, o espanhol fará o que o UFC pedir para ele fazer.

"É algo que eu quero fazer e o UFC sabe disso. Mas, no fim do dia, isso é algo que a empresa decide, porque eles sabem como funcionam os negócios. Então se eles me disserem que eu continue defendendo o cinturão dos penas, talvez eu faça isso, mas se eles me deixarem subir para os leves, eu vou fazer isso também", afirmou Topuria.

Ilia Topuria golpeia Max Holloway na luta principal do UFC 308. (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC)

Após conquistar o cinturão dos penas, contra Alexander Volkanoviski, Ilia Topuria tem apenas uma defesa de cinturão, quando derrotou Max Holloway, por nocaute, no UFC 308, em outubro de 2024. O espanhol está invicto no MMA, com 16 vitórias, sendo oito no UFC.