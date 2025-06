UFC 320: Ultimate anuncia mudança de local e data

Inicialmente programado para ocorrer em Guadalajara, México, no dia 13 de setembro, o UFC 320 teve sua data e local alterados. Durante a transmissão oficial do UFC 316, no último sábado (7), foi anunciado que o evento foi transferido para Las Vegas, EUA, e agora acontecerá no dia 4 de outubro.

Essas mudanças foram motivadas por atrasos nas obras da arena em Guadalajara. Com isso, o Ultimate não realizará um evento numerado em setembro. Até o momento, nenhum combate foi oficialmente confirmado para o show do dia 4 de outubro.

Transferência do Noche UFC

O "Noche UFC", que seria o tema central do UFC 320 no México, também foi transferido para os Estados Unidos, especificamente para o Texas. O card perdeu seu status de evento numerado e foi reclassificado como uma edição "Fight Night".

UFC Vancouver

O UFC 320 não foi o único evento anunciado no último fim de semana. A organização também confirmou o UFC Vancouver, uma edição "Fight Night", programada para o dia 18 de outubro, no Canadá.

