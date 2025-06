Ex-UFC e Bellator é internado em estado grave com pneumonia

Ben Askren está internado após ser diagnosticado com pneumonia e uma infecção bacteriana causada por estafilococos. A informação foi divulgada por sua esposa, Amy Askren, na tarde do último sábado (7), por meio de uma publicação nas redes sociais. De acordo com Amy, o ex-campeão dos meio-médios (até 77kg) do ONE Championship e do Bellator está “incapaz de responder a qualquer coisa”.

— Vocês devem ter ouvido falar que meu marido, Ben, está passando por algo. Ele desenvolveu uma pneumonia grave, que surgiu muito repentinamente. Ele está atualmente no hospital e não consegue responder a nada no momento. Agradecemos todas as orações por cura e paz. Estamos tentando manter a vida o mais normal possível para nossos filhos neste momento e fazendo o possível para apoiá-los com carinho. Então, por favor, evitem falar disso com eles por enquanto — escreveu.

Nos comentários, fãs e seguidores desejaram força e recuperação ao ex-lutador. Ex-companheiros de profissão como Chael Sonnen, Henry Cejudo e Chris Weidman também deixaram mensagens de apoio à família.

Ben Askren tem 40 anos e encerrou a carreira no MMA em outubro de 2019, após ser finalizado por Demian Maia em sua última luta no UFC. Antes disso, foi nocauteado por Jorge Masvidal em cinco segundos, em sua primeira derrota como profissional.

Com um cartel de 19 vitórias e duas derrotas, Askren deixou o MMA com passagens de destaque por eventos como Bellator e ONE Championship. Em abril de 2021, voltou a competir, desta vez no boxe, em um duelo contra o youtuber Jake Paul, sendo nocauteado ainda no primeiro round.