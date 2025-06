OPINIÃO: Com vitória sobre O’Malley, Dvalishvili se torna o maior peso galo da história UFC

Merab Dvalishvili derrotou Sean O'Malley por finalização no terceiro round e reteve cinturão do peso galo do UFC pela segunda vez, neste domingo (8), em Newark (EUA), no UFC 316. O georgiano chegou à sua 20ª vitória na carreira, sendo a 13ª consecutiva dentro da empresa. Além de ser o campeão da categoria até 61,2kg, "The Machine" derrubou gigantes e, com seu estilo intenso de luta, coloca-se entre os maiores da história da organização e o maior dentro da divisão.

Intenso, incansável e imparável. Esses são os três "I" que definem Merab. Na luta contra Sean O'Malley, o georgiano parecia que estava fazendo um treinamento com o americano, que abdicou dos "prazeres" para se preparar visando ao combate e recuperar o cinturão, mas, mesmo com tanto sacrifício, não teve chances contra Dvalishvili.

Com jogo intenso e sem cansar, o georgiano colocava Sean contra as grades em todo momento e apostava nas quedas. Mesmo com boa defesa de O'Malley, Dvalishvili ainda, sim, saia ganhando mesmo sem colocar a luta no chão, já que cansava o oponente e conseguia levar ao solo na tentativa seguinte, onde parecia fácil.

Em sua carreira, Merab é conhecido por vencer combates por decisão, e só havia vencido uma vez por via rápida dentro do UFC, quando nocauteou Marlon Moraes, em 2021. Porém, o domínio era tão grande contra O'Malley, que conseguiu a finalização no terceiro round para superar o americano. Diferentemente de quando se enfrentaram em setembro de 2024, quando uma vitória de Sean ficou perto de acontecer, mas os juízes pontuaram de forma unânime para Dvalishvili.

Merab Dvalishvili derrotou Sean O'Malley no UFC 316 (Foto: Elsa/AFP)

Maior peso galo da história do UFC

Após derrotar O'Malley, Merab Dvalishvili tem cartel 20-4, sendo 13 vitórias seguidas dentro do UFC, juntando-se a Jon Jones, Demetrious Johnson, Max Holloway, Khabib Nurmagomedov e Georges St-Pierre. Além disso, já possui duas defesas de cinturão (Sean e Umar Nurmagomedov) e está a apenas uma atrás do recordista Aljamain Sterling.

Em seu cartel, Merab já derrotou nomes grandes da divisão. O georgiano já venceu os três primeiros colocados do ranking (Sean O'Malley, Umar Nurmagomedov e Petr Yan), além de lendas como José Aldo e Henry Cejudo. Com a categoria quase zerada, resta apenas para Dvalishvili encarar pela primeira vez o número quatro Cory Sandhagen, ou repetir adversários já superados por ele.

Merab Dvalishvili derrotou Sean O'Malley no UFC 316 (Foto: Elsa/AFP)

Com seu estilo de luta imparável e incansável em todo momento, dificilmente Merab será derrotado em um futuro próximo. Com queixo forte, energia infinita, impecável no wrestling e rápido na luta em pé, o georgiano irá consolidar cada vez mais como o maior da história do peso galo e uma lenda do UFC.