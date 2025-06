Em abril deste ano, durante o UFC 314, Diego Lopes disputou o título de campeão peso-pena (66 kg) contra Alexander Volkanovski, mas não teve sucesso. Após essa derrota, o brasileiro definiu dois objetivos que, em sua visão, poderiam legitimá-lo para uma nova disputa pelo título: enfrentar Yair Rodriguez ou Movsar Evloev. Uma dessas opções foi inicialmente vista com bons olhos pela alta direção do Ultimate, mas "Pantera" parece não estar interessado no confronto.

continua após a publicidade

➡️Quem é Diego Lopes, brasileiro que disputa cinturão no UFC 314?

Rodriguez fugindo de Lopes?

Em suas redes sociais, Diego expressou seu descontentamento e revelou detalhes das negociações, acusando Yair Rodriguez de recusar a luta no tradicional evento "Noche UFC", agendado para 13 de setembro. Originalmente, o card seria realizado em Guadalajara, no México, como um evento "PPV", mas foi transferido para o Texas, nos Estados Unidos, e reclassificado como uma edição "Fight Night", sem disputas de títulos previstas.

- E aí, Yair Rodriguez? Acabei de saber que você recebeu uma ligação do Hunter (Campbell) e negou lutar comigo no UFC Noche. Onde está o cara que estava na minha frente na coletiva de imprensa? - alfinetou Diego Lopes.

continua após a publicidade

Não demorou para que Yair Rodriguez respondesse publicamente às alegações feitas por Diego Lopes, que o acusou de recusar uma luta no "Noche UFC", marcado para 13 de setembro. Em suas redes sociais, o peso-pena mexicano esclareceu a situação e aproveitou para provocar seu rival.

Rodriguez confirmou a informação, mas justificou sua decisão com base em razões específicas. Ele argumentou que enfrentar Lopes não lhe traria benefícios significativos no momento, já que Diego vem de uma derrota e ele está próximo de uma nova chance pelo título.

continua após a publicidade

Rodriguez lesionado?

- Tudo virou um circo. Vi por aí que o bundão do Diego Lopes está falando que não quero lutar com ele, mas não é nada disso. Na verdade, estou um pouco decepcionado com o UFC por me oferecerem essa luta. Porque, sim, me ofereceram há pouco. Quando eu tive a chance de lutar com Diego, ele recusou porque eu vinha de derrota. Agora que ele perdeu, quer lutar comigo. Outra coisa é que, obviamente, não tenho problema em enfrentá-lo, (mas) se me perguntarem, eu prefiro brigar com ele na rua. Uma luta com ele dentro da companhia não muda nada, não me pagam mais, não me coloca em posição melhor, porque ele vem de derrota - ponderou Yair.

Outra razão importante para a recusa é uma lesão que Yair sofreu em sua última luta, em abril, contra Patrício Pitbull. A contusão pode exigir cirurgia, algo que Rodriguez está tentando evitar.

- E eu ainda estou machucado da última luta. Fui me consultar com um médico, ele recomendou cirurgia. Estou evitando ao máximo que esse seja o caso, mas vamos ver onde toda essa situação vai me levar. Só queria esclarecer minha posição. Eu não recusei a luta. Pelo contrário, adoraria lutar contra esse m... e sua equipe de m... – que todos se f... - disparou o mexicano.

➡️UFC 314: Diego Lopes comenta relação Brasil-México: ‘Não incomoda nada’

Diego Lopes com medo?

Além de explicar sua decisão, Yair Rodriguez também provocou Diego Lopes. Sabendo da rivalidade entre Lopes e o brasileiro Jean Silva, Yair sugeriu que Diego estava evitando esse confronto.

- Estou de viagem agora. Depois que voltar, vou cuidar da saúde e imigração. Tive que sair dos EUA por causa questão de visto também. Resolver tudo isso que a gente, migrante, já conhece bem. Depois de resolver tudo isso e quando puder voltar à academia, ficar saudável para treinar, aí verei quando vou lutar de novo. Por enquanto, eu gostaria de ver o Diego parar de correr do Jean Silva e que os dois se enfrentassem. Se ele está tão a fim de lutar, que lute com o Jean Silva, parece que está fugindo (do Jean) - finalizou.

➡️Jean Silva desmente recusa e provoca Diego Lopes: ‘Sobrou para ele’

Entenda a treta entre os dois

No UFC 314, Yair e Diego estavam em lutas distintas, mas chamaram atenção na coletiva de imprensa devido a uma discussão acalorada. Os dois pesos-penas, exaltados, precisaram ser contidos pela segurança para evitar confronto físico. Pantera mencionou uma desavença anterior entre suas equipes, alegando que um membro de seu time foi agredido por integrantes da equipe de Lopes.

Diego também aumentou o tom, sugerindo que Pantera tinha ameaçado uma mulher, possivelmente de sua equipe. Esse histórico entre os dois chamou atenção dos fãs e de grandes lutadores do UFC, aumentando o interesse em um possível confronto futuro no octógono. Agora, resta saber se essa rivalidade será resolvida dentro do UFC em breve.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte