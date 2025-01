Band encerra contrato com competição, que pode voltar para a Globo; entenda

A Band decidiu encerrar o contrato que tinha com uma competição, que agora tenta um retorno para a Globo. De acordo com o jornalista Gabriel Vaquer, do portal "F5", a emissora optou por interromper a parceria que iria até o fim de 2025 com o UFC (Ultimate Fighting Championship).

A emissora paulista entendeu que a audiência das lutas não dava o retorno esperado nas noites de sábado. O contrato, iniciado em 2023, previa uma cláusula de antecipação do fim do vínculo de um ano antes em caso de desistência de alguma das partes.

Com o fim da parceria com a Band, o UFC procurou a Globo para tentar manter a competição na TV brasileira. Contudo, a emissora líder de audiência não tem interesse em exibir a competição em TV aberta, e sim no "Combate", canal fechado de lutas da emissora.

O UFC foi transmitido pela Rede TV! entre 2009 e 2011 no Brasil, até ter os direitos comprados pela Globo, em 2012. Em 2022, o torneio não renovou com a emissora e lançou o próprio canal fechado, o "UFC Fight Pass", que não rendeu números esperados.