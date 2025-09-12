A Tunísia não deu chances para Filipinas aproveitar a estreia no Campeonato Mundial de Vôlei Masculino nesta terça-feira (12). Na partida de abertura do torneio, os donos da casa foram atropelados na derrota por 3 sets a 0, com parciais de 25/13, 25/17 e 25/23, para a seleção tunisiana. As equipes fazem parte do Grupo A, enquanto a Seleção Brasileira está no Grupo H.

Desde o primeiro apito do juiz, não demorou para a experiente Tunísia assumir o controle da partida para fechar com tranquilidade os dois sets iniciais. A seleção anfritriã, no entanto, não aceitou a derrota e voltou forte para a terceira parcial, que contou com um placar apertado. Em busca do empate, as Filipinas mantiveram as ações equilibradas durante o set. Apesar disso, não conseguiram evitar a derrota.

A superioridade dos tunisianos ficou marcada em quase todos os fundamentos do vôlei, com potencial ofensivo e defensivo garantidos com forte ataque e bloqueio. Os erros dos donos da casa também foram um ponto de destaque negativo: 19 pontos foram despediçados, enquanto apenas nove foram entregues pela Tunísia.

Com a sólida vitória, a equipe soma 3 pontos na tabela do Grupo A, que conta também com Irã e Egito. A Tunísia enfrenta, a seguir, o Irã no dia 16 de setembro. Já do outro lado, as Filipinas tentam reverter o início complicado contra o Egito no mesmo dia.

Favoritos ao título do Mundial de Vôlei

Ao todo, 32 seleções participam do Mundial de Vôlei, divididas em oito grupos com quatro seleções cada. Dentre elas, Polônia e Itália vivem ótimos momentos. Já o Brasil, em processo de renovação desde os Jogos Olímpicos de Paris 2024, tenta se recuperar de desempenhos abaixo do esperado.

A Polônia, atual número 1 do ranking, conquistou o bicampeonato da Liga das Nações este ano, após vitória sobre a Itália por 3 a 0 na final. Anteriormente, a seleção havia conquistado o título em 2023, sobre os Estados Unidos. A equipe conta com a potência do ponteiro Leon e do oposto Sasak, ambos escolhidos para a "seleção ideal" da Liga das Nações.

Já a Itália é a seleção número 2 do ranking da Federação Internacional de Voleibol (FIVB) e a atual campeã mundial. Michieletto, ponteiro da equipe, foi o segundo melhor sacador do campeonato, com 25 pontos, e Gianelli, o segundo melhor levantador.

O Brasil, terceiro do ranking, terminou a Liga das Nações com o bronze e passa pela renovação do elenco desde Paris 2024, quando destaques como Lucão e Bruninho, aposentaram-se da seleção tricampeã mundial.