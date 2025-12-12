Brandon Royval defende sua posição contra Manel Kape, com o vencedor próximo do cinturão.

O UFC Fight Night acontecerá em 13 de dezembro de 2025, em Las Vegas.

O UFC chega ao último evento do ano com um show recheado de ex-campeões de outros eventos e/ou modalidades, além de um duelo no peso mosca que pode colocar o vencedor na rota pelo cinturão. Neste sábado, a partir das 21h (horário de Brasília), o Ultimate fecha a temporada de 2025 em grande estilo com o UFC Fight Night, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Na luta principal, Brandon Royval, número dois do ranking peso mosca, defende sua posição diante do sexto colocado Manel Kape. O vencedor entra na embolada disputa pelo cinturão que está em posse de Joshua Van.

Royval vem de derrota justamente para Van em uma das melhores lutas de 2025. Apesar disso, o norte-americano tem entregado excelentes performances e enfrentou os principais postulantes do peso mosca nas últimas rodadas - incluindo vitória sobre o ex-campeão Brandon Moreno.

Manel Kape, por sua vez, tem apenas uma derrota nos últimos sete combates e está vindo de duas vitórias seguidas, sobre Bruno Bulldoguinho e Asu Almabayev. Um triunfo sobre Royval coloca o angolano ainda mais perto do cinturão.

Ex-campeões e brasileiros em ação no último UFC de 2025

Cesar Almeida em ação no UFC (Foto: Divulgação/UFC)

Além de Royval x Kape, o UFC Fight Night terá um grande show, recheado de nomes relevantes dos esportes de combate. Um dos principais nomes do jiu-jitsu competitivo na história, Marcus Buchecha busca sua primeira vitória no UFC contra Kennedy Nzechukwu.

continua após a publicidade

Yaroslav Amosov, um dos principais campeões da história do Bellator, fará sua estreia no UFC, diante do veterano Neil Magny, enquanto o ás do kickboxing Giga Chikadze enfrenta Kevin Vallejos. Cesinha Almeida, outro grande destaque da trocação, mede forças contra Cezary Oleksiejczuk. Amanda Lemos, Melquizael Costa, Joanderson Brito, Luana Santos e Guilherme Pat são os outros brasileiros envolvidos no evento.

O UFC Fight Night Las Vegas começa a partir das 21h (horário de Brasília) neste sábado (13) e terá transmissão ao vivo via UFC Fight Pass, o serviço de streaming do UFC.

FICHA TÉCNICA

UFC Vegas 112

📆 Data: 13 de dezembro de 2025

⏰ Horário: A partir de 21h (horário de Brasília)

🌍 Local: no Apex, em Las Vegas (EUA)

📺 Onde assistir: streaming UFC Fight Pass (todo o card)

Card Principal - 00 horas

Peso mosca (até 56,7 Kg): Brandon Royval x Manel Kape

Peso pena (até 65,7 Kg): Giga Chikadze x Kevin Vallejos

Peso médio (até 83,9 Kg): Cesar Almeida x Cezary Oleksiejczuk

Peso pena (até 65,7 Kg): Melquizael Costa x Morgan Charriere

Peso pesado (até 120,2 Kg): Kennedy Nzechukwu x Marcus Buchecha

Peso casado (até 72,5kg): King Green x Lance Gibson Jr

Card Preliminar - 21 horas

Peso palha (até 52,1 Kg): Amanda Lemos x Gillian Robertson

Peso pena (até 65,7 Kg): Joanderson Brito x Isaac Thomson

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Neil Magny x Yaroslav Amosov

Peso pesado (até 120,2 Kg): Sean Sharaf x Steven Asplund

Peso galo (até 61,2 Kg): Melissa Croden x Luana Santos

Peso pesado (até 120,2 Kg): Allen Frye Jr x Guilherme Pat

Peso mosca (até 56,7 Kg): Jamey-Lyn Horth x Tereza Bleda