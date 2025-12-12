Último UFC Fight Night de 2025: saiba card completo, horário e onde assistir
Veja as principais informações do último evento do UFC em 2025
O UFC chega ao último evento do ano com um show recheado de ex-campeões de outros eventos e/ou modalidades, além de um duelo no peso mosca que pode colocar o vencedor na rota pelo cinturão. Neste sábado, a partir das 21h (horário de Brasília), o Ultimate fecha a temporada de 2025 em grande estilo com o UFC Fight Night, em Las Vegas, nos Estados Unidos.
Na luta principal, Brandon Royval, número dois do ranking peso mosca, defende sua posição diante do sexto colocado Manel Kape. O vencedor entra na embolada disputa pelo cinturão que está em posse de Joshua Van.
Royval vem de derrota justamente para Van em uma das melhores lutas de 2025. Apesar disso, o norte-americano tem entregado excelentes performances e enfrentou os principais postulantes do peso mosca nas últimas rodadas - incluindo vitória sobre o ex-campeão Brandon Moreno.
Manel Kape, por sua vez, tem apenas uma derrota nos últimos sete combates e está vindo de duas vitórias seguidas, sobre Bruno Bulldoguinho e Asu Almabayev. Um triunfo sobre Royval coloca o angolano ainda mais perto do cinturão.
Ex-campeões e brasileiros em ação no último UFC de 2025
Além de Royval x Kape, o UFC Fight Night terá um grande show, recheado de nomes relevantes dos esportes de combate. Um dos principais nomes do jiu-jitsu competitivo na história, Marcus Buchecha busca sua primeira vitória no UFC contra Kennedy Nzechukwu.
Yaroslav Amosov, um dos principais campeões da história do Bellator, fará sua estreia no UFC, diante do veterano Neil Magny, enquanto o ás do kickboxing Giga Chikadze enfrenta Kevin Vallejos. Cesinha Almeida, outro grande destaque da trocação, mede forças contra Cezary Oleksiejczuk. Amanda Lemos, Melquizael Costa, Joanderson Brito, Luana Santos e Guilherme Pat são os outros brasileiros envolvidos no evento.
O UFC Fight Night Las Vegas começa a partir das 21h (horário de Brasília) neste sábado (13) e terá transmissão ao vivo via UFC Fight Pass, o serviço de streaming do UFC.
FICHA TÉCNICA
UFC Vegas 112
📆 Data: 13 de dezembro de 2025
⏰ Horário: A partir de 21h (horário de Brasília)
🌍 Local: no Apex, em Las Vegas (EUA)
📺 Onde assistir: streaming UFC Fight Pass (todo o card)
Card Principal - 00 horas
Peso mosca (até 56,7 Kg): Brandon Royval x Manel Kape
Peso pena (até 65,7 Kg): Giga Chikadze x Kevin Vallejos
Peso médio (até 83,9 Kg): Cesar Almeida x Cezary Oleksiejczuk
Peso pena (até 65,7 Kg): Melquizael Costa x Morgan Charriere
Peso pesado (até 120,2 Kg): Kennedy Nzechukwu x Marcus Buchecha
Peso casado (até 72,5kg): King Green x Lance Gibson Jr
Card Preliminar - 21 horas
Peso palha (até 52,1 Kg): Amanda Lemos x Gillian Robertson
Peso pena (até 65,7 Kg): Joanderson Brito x Isaac Thomson
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Neil Magny x Yaroslav Amosov
Peso pesado (até 120,2 Kg): Sean Sharaf x Steven Asplund
Peso galo (até 61,2 Kg): Melissa Croden x Luana Santos
Peso pesado (até 120,2 Kg): Allen Frye Jr x Guilherme Pat
Peso mosca (até 56,7 Kg): Jamey-Lyn Horth x Tereza Bleda
