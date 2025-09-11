Jogadoras brasileiras que tiveram hotel invadido estão à espera de voo para casa
As atletas viajaram para Katmandu, capital do país
- Matéria
- Mais Notícias
A ponteira Mayra Souza e a levantadora Ana Flávia Galvão, do Karnali Yashvis, vivem momentos de drama nos últimos dias. As atletas de vôlei estavam na cidade de Pokhara, no Nepal, onde tiveram seu hotel invadido por manifestantes.
Fluminense estreia no Carioca de vôlei masculino nesta quinta
Mais Esportes
Jogos da Juventude: Bruninho e outros medalhistas olímpicos participam da abertura
Mais Esportes
Mundial de vôlei: horário e onde assistir à 1° rodada classificatória
Mais Esportes
Agora, as brasileiras estão em Katmandu, capital do país, onde aguardam a confirmação de um voo para o Brasil. O local é cerca de 200km de Pokhara, onde estavam.
➡️ Jogadoras brasileiras de vôlei, que estão presas no Nepal, tiveram hotel invadido
Em entrevista ao ge, Ana Flávia contou sobre a ida para a capital.
— Estamos agora em Katmandu esperando o voo ser confirmado. Estamos em um hotel protegido, nos hospedamos aqui quando a gente chegou no primeiro dia. É um hotel muito bom e está com segurança reforçada, só deixam entrar quem realmente está hospedado. Chegamos aqui e já tinha anoitecido, porque em Pokhara o voo atrasou bastante — relatou Ana Flávia ao ge.
Invasão ao hotel
Mayra Souza e Ana Flávia Galvão desembarcaram em Nepal no dia 1º de setembro, para a disputa da Everest Women's Volleyball League. Elas estavam concentradas em um hotel na cidade de Pokhara junto com o time, Karnali Yashvis, quando o local foi invadido por manifestantes, em uma onda de protestos que começaram na última terça-feira (9).
Entenda o motivo das manifestações
Na semana passada, redes sociais como o Facebook e o Instagram foram temporariamente bloqueadas por decisão imposta pelo governo de Nepal. Após isso, parte da população do país saiu às ruas com cartazes como "bloqueiem a corrupção, não as redes sociais".
Manifestantes ocuparam o conjunto do Parlamento nepalês e incendiaram a sede do legislativo e as casas dos ministros. O primeiro-ministro do Nepal, KP Sharma Oli, renunciou ao cargo em meio à intensificação dos protestos populares contra o governo.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias