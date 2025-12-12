O Comitê Olímpico do Brasil (COB) aprovou, na última quarta-feira, o orçamento para o ano que vem. Houve aumento nos investimentos que, de acordo com a instituição, são resultado de um planejamento para otimização de recursos e pela saúde financeira da entidade

Em números, o novo orçamento do COB chegou a R$ 678,6 milhões. Na comparação com o previsto para este 2025, houve um aumento de 17% em cima dos R$ 594 milhões deste ano. E há um recorde, relativo ao repasse às confederações de modalidade.

E serão R$ 285 milhões distribuídos para as confederações de cada modalidade em 2026, contra R$ 265 milhões repassados neste ano. Estes valores repassados das loterias. O presidente do COB, Marco La Porta, entende que há um trabalho positivo em andamento.

- Essa assembleia foi uma prova de que estamos no caminho certo. Acreditamos numa gestão que possui compromisso de unir e aproximar todo o Movimento Olímpico das decisões que nos alavancam para um futuro melhor - afirmou La Porta, antes de completar:

- E os resultados das votações comprovam isso. O esporte brasileiro sai fortalecido e mostrando para todos que está unido em torno de uma evolução esportiva e administrativa.

Outros valores

Além dos repasses principais, o COB prevê R$ 24 milhões via Programa Olímpico de Patrocínio (POP); e ainda há R$ 76 milhões para programas de preparação olímpica, base, apoio a jovens atletas, mulher no esporte, bases internacionais e projetos especiais.

Presidente avalia 2025: 'Acima do esperado'

