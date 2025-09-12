A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) divulgou a tão aguardada lista de 14 jogadores que representarão a Seleção Brasileira em mais um Campeonato Mundial de 2025, dessa vez, masculino. O técnico Bernardinho definiu o grupo que terá a missão de superar o resultado da Liga das Nações (VNL), em que a equipe acabou com o bronze.

Brasil e Eslovênia se enfrentaram pelo terceiro lugar da VNL 2025 (Foto: Divulgação/Volleyball World)

A estreia da Seleção no Mundial está marcada para o próximo domingo, dia 14 de setembro, às 10h (de Brasília), contra a China.

Confira a lista completa dos jogadores brasileiros convocados:

Levantadores: Brasília e Cachopa

Opostos: Alan, Chizoba e Darlan

Ponteiros: Adriano, Arthur Bento, Honorato, Lucarelli e Lukas Bergmann

Centrais: Flávio, Judson e Matheus Pinta

Líbero: Maique

Retrospecto recente mostra dominância do Brasil

Os confrontos mais recentes entre as duas seleções mostram um claro domínio brasileiro, mas a China já provou que pode surpreender. Em 2025, os times se enfrentaram duas vezes pela Liga das Nações (VNL), com vitórias do Brasil: 3 a 0 em junho e 3 a 1 em julho. O último confronto, em particular, serviu de alerta, pois a China conseguiu vencer o primeiro set, mostrando que, mesmo sendo uma equipe em desenvolvimento, pode causar dificuldades.

A história recente do confronto também mostra um resultado incomum. Embora o Brasil tenha vencido por 3 a 0 em 2023 e 2019, em junho de 2022 a China surpreendeu e venceu o time brasileiro por 3 sets a 0 na VNL. Este histórico mostra que, apesar do favoritismo, o Brasil precisa entrar em quadra com foco total.

Como vem a equipe chinesa

Sob o comando do técnico Wu Sheng, a China tem aprimorado seu sistema de jogo, especialmente no bloqueio e na defesa. A equipe, que não tem estrelas de renome mundial, se destaca pelo jogo coletivo e pela estatura de seus atletas.

Dois nomes, no entanto, merecem atenção especial. O oposto Jiang Chuan é o principal ponto de referência no ataque, sendo o maior pontuador da equipe. Outro destaque é o jovem ponteiro Zhang Jingyin.