Seleção hexacampeã Mundial de vôlei está fora da edição 2025
A edição de 2025 começa nesta sexta-feira (12)
A Rússia, a seleção com o maior número de títulos em Mundiais de vôlei masculino, está proibida de participar da edição de 2025. Os russos foram punidos em 2022 e estão suspensos pela Federação Internacional (FIVB) e pela Confederação Europeia (CEV), devido à invasão do país à Ucrânia, em fevereiro daquele ano.
Desde a punição, todas as seleções e atletas russos estão proibidos de disputar qualquer competição internacional ou continental. Sua última aparição no Mundial de vôlei aconteceu em 2018, quando terminaram em sexto lugar após serem derrotados pelo Brasil e Estados Unidos na terceira fase.
Maiores campeões do Mundial
- Rússia - 6 títulos (1949, 1952, 1960, 1962, 1978 e 1982)
- Itália - 4 títulos (1990, 1994, 1998 e 2022)
- Brasil - 3 títulos (2002, 2006 e 2010)
- Polônia - 3 títulos (1974, 2014 e 2018)
Brasil no Mundial de vôlei masculino
O Brasil está no Grupo H e começa a caminhada no campeonato contra a China, no próximo domingo (14), às 10h (de Brasília).
Entre os destaques estão o levatador, Fernando Cachopa, que assumiu a titularidade e despontou como o melhor levantador da VNL, vencida pela Polônia. O líbero Maique também se destacou, como o melhor defensor e segundo melhor recebedor.
O Brasil, terceiro do ranking, terminou a Liga das Nações com o bronze e passa pela renovação do elenco desde Paris 2024, quando destaques como Lucão e Bruninho, se aposentaram da seleção tricampeã mundial.
