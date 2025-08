Após vencer o Brasil em jogo duro pela semifinal, a Polônia teve pouco tempo antes do último desafio na busca do segundo título da Liga das Nações de Vôlei masculina. Neste domingo (3), a equipe enfrenta a Itália, que participará de sua primeira final na VNL, em partida que acontece às 8h (de Brasília), no Beilun Gymnasium, em Ningbo, na China, com transmissão da VBTV e SporTV2. ➡️Clique para assistir no Sportv

ATUALIZAÇÃO: 1º SET - POL 25 X 22 ITA | 2º SET - POL 25 X 19 ITA | 3º SET - POL 7 X 5 ITA

continua após a publicidade

➡️Capitão do Brasil, Lucarelli é alvo de críticas por torcedores em bronze na VNL

Desde 2018, quando a competição foi criada, a Polônia disputou duas finais e conta com 50% de aproveitamento na decisão, com um ouro e uma prata. Apesar disso, a equipe ainda conquistou três medalhas de bronze no torneio internacional.

Por outro lado, é a primeira vez que a Itália consegue a classificação para a grande final. Até a atual temporada, o melhor resultado italiano foi as duas vezes em que terminou em quarto lugar nos anos de 2022 e 2023. Caso vença esta final, o país se tornará o primeiro da história a garantir a vitória tanto na VNL feminina quanto na masculina.

continua após a publicidade

Mais cedo neste domingo (3), o Brasil conquistou sua primeira medalha de bronze da VNL, após superar a Eslovênia por 3 sets a 1, com parciais de 23/25, 25/20, 25/23 e 25/19.

Acompanhe a final da VNL

🟢

🟢 Ataque para fora da Polônia

🟢 A PARALELA DO SASAK!!!!!!!!!!!!!!!

🟢 Esse ataque foi espetacular de Romanò da saída

🟢 Erro no saque da Itália

🟢 Erro no saque da Polônia

🟢 Polônia vence com bom ataque

🟢 Erro no saque da Polônia

🟢 Tempo técnico da Itália. Placar: POL 3 x 1 ITA

🟢 MONSTER BLOCK da Polônia para fechar bem o forte rally

🟢 Que defesa foi essa, Polônia! Não cai nada!

🟢 Polônia já começa na frente!

2º SET - POL 25 x 19 ITA

🟢 POLÔNIA FECHA SEGUNDO SET! A segunda parcial foi encerrada em 25 a 19 para a Polônia.

🟢 Erro no saque da Itália. Está fechado segundo set!

🟢 Erro no saque da Polônia.

🟢 Semeniuk ta brilhando na ponta! Encaixando bem para garantir o set point da Polônia

🟢 Bottolo colocou essa bola no chão! Tenta a recuperação a Itália

🟢 A pipe da Itália foi boa, mas o ponteiro invadiu, então foi ponto para a Polônia

🟢 Erro no saque da Itália.

🟢 Uma sequência de central da Polônia e pipe da Itália agita a reta final do segundo set. Que jogo bom!

🟢 Bloqueio da Itália jogou a bola para fora!

🟢 Grande sequência de saque de Michieletto

🟢 Tempo técnico da Polônia.

🟢 MAIS UM ACE DE MICHIELETTO. UAU!

🟢 QUE ACE FOI ESSE

🟢 Ponto para a Itália para respirar no set

🟢 Que achada de Sasak no meio da quadra da Itália

🟢 O erro de posicionamento ta custando caro para a Itália

🟢 Tempo técnico da Itália. Placar: POL 13 x 8 ITA

🟢 Leon se redimiu nessa pipe. 112 km/h para abrir mais a vantagem da Polônia. EITAAA

🟢 Erro no saque da Itália

🟢 Erro de Leon na pipe ajuda a Itália

🟢 Sem cobertura = moleza para a Polônia

🟢 Sinistra a pipe de Semeniuk para a Polônia

🟢 MONSTER BLOCK TRIPLO da Itália!!!!!!!!!

🟢 Erro no saque da Itália.

🟢 A Itália voltou bem após a pausa, e cola no placar com um grande MONSTER BLOCK

🟢 Tempo técnico da Itália para organizar o elenco. Placar: POL 2 x 0 ITA

🟢 Erro na entrega das posições da Itália para a arbitragem da VNL

🟢 Pausa longa no jogo. Alguma análise está sendo feita!

🟢 Polônia começou bem mais uma vez!

1º SET - POL 25 x 22 ITA

🟢 POLÔNIA FECHA PRIMEIRO SET! A primeira parte da partida foi encerrada em 25 a 22 para a Polônia.

🟢 Semeniuk na ponta direto para o ponto final do set, com problemas na defesa da Itália.

🟢 Erro no saque da Polônia

🟢 Tempo técnico para a Itália. Placar: POL 24 x 21 ITA

🟢 Linda bola do central da Polônia para o set point

🟢 Erro no saque da Itália

🟢 Troca para o saque. Entra Romano, sai Anzani

🟢 Desafio bem-sucedido. Bateu no ataque da Itália, então ponto para a Polônia!

🟢 Ataque para fora da Polônia? Desafio pedido por Nikola Grbić

🟢 Não tem problema! A Itália já voltou a pontuar, com erro da Polônia

🟢 Giannelli tentou um ataque rápido com o central, mas o tempo foi rápido demais. Vixi

🟢 MONSTER BLOCK da Itália!!! Que isso Michieletto!!!!!!!!!!!!

🟢 Erro no saque da Polônia

🟢 Erro no saque da Itália

🟢 De segunda para a Itália. EITAAA

🟢 Polônia ta impressionante no ataque e na defesa!

🟢 Mais um rally intenso! Melhor para a Itália com uso do bloqueio da Polônia

🟢 A diagonal do Lavia foi coisa de doido!

🟢 Tempo técnico para a Polônia. Placar: POL 14 x 13 ITA

🟢 Itália apertou de novo!

🟢 Uma polêmica no novo ponto da Itália. Condução ou nao? Para o juiz valeu!

🟢 A recepção ruim da Itália passou a bola de graça, e a Polônia garantiu o ponto com uma bela pipe

🟢 MONSTER BLOCK da Polônia!!!

🟢 O saque da Itália foi sorte, mas a Polônia trabalhou com muita maestria para deixar no meio da quadra com Leon Venero

🟢 A vantagem ficou com a Itália!

🟢 QUE RALLY FOI ESSE! 23 SEGUNDOS!

🟢 Não demora para a Itália recuperar e virar com ace de Lavia

🟢 Erro de saque da Itália. Polônia abre vantagem por 6 a 4.

🟢 Que bola rápida com o central da Itália absurda

🟢 MONSTER BLOCK da Polônia!!!

🟢 A disputa se mantém acirrada, com grandes ataques e muita estratégia

🟢 Primeiro saque é da Itália, mas quem sai na frente é a Polônia

🟢 Começa a execução dos hinos nacionais!

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte