Nesta sexta-feira (12), o Minas superou o Sesi Bauru por 3 sets a 1, nas parciais de 25/18, 25/23, 20/25 e 25/20. O duelo, válido pela 10ª rodada da Superliga Feminina, aconteceu na Arena UniBH, em Belo Horizonte.

A vitória leva o Minas de volta à liderança da Superliga, mas de forma momentânea. Isso porque o Sesc RJ Flamengo, que está apenas um ponto atrás (26 a 25) do time mineiro na tabela, enfrenta o Sorocaba ainda hoje (12) e pode recuperar o topo. Já o Sesi Bauru permanece na quinta posição, com 18 pontos.

Como foi o jogo?

No primeiro set, o Minas abriu 6 a 2 e viu o adversário empatar no décimo ponto, quando conseguiu parar o ataque mineiro. No entanto, as donas da casa voltaram a espaçar na metade do set e seguraram a vantagem até o final. Assim, o Minas fechou a primeira parcial em 25 a 18, com ataque da Julia Kudiess.

Já o segundo set foi equilibrado. O Sesi Bauru foi o primeiro a abrir três pontos, no 11 a 8, mas viu o Minas virar na segunda metade da parcial. A equipe mineira cresceu no momento certo e, em ataque da Thaisa para baixo, venceu por 25 a 23.

Minas vence Sesi Bauru na Superliga 25/26 (Foto: Hedgard Moraes/Minas Tênis Clube)

Diferente dos outros dois, o terceiro set foi de domínio do Sesi Bauru. O adversário esboçou uma reação, mas não foi suficiente. Com isso, o time paulista, com uma bola de cheque da central após um disputado rally, fechou a parcial em 25 a 20.

O quarto set foi o que mais respondeu às expectativas de um ótimo jogo entre equipes que disputam o topo da tabela da Superliga. Os times, com bons volumes de jogo, se alternaram à frente do placar na maior parte do tempo. Novamente, a equipe mineira foi a que cresceu na reta final da parcial e, assim, ganhou por 25 a 20, fechando a partida em 3 sets a 0.

Próximos compromissos pela Superliga Feminina

O Minas volta à quadra na próxima sexta-feira (19), às 18h30 (de Brasília). A equipe visita o Sorocaba. Já o Sesi Bauru, em casa, enfrenta o Osasco no dia de 22 de dezembro, às 21h (de Brasília).