Em entrevista publicada no site da ATP, Novak Djokovic, aos 37 anos, confessou ter regatado a alegria de jogar após sua campanha no Masters 1000 de Miami. Domingo passado, o sérvio perdeu a final na Flórida para o tcheco Jakub Mensik, de 19 anos. Nesta semana, ele tenta o terceiro título em Monte Carlo, o primeiro dos 3 Masters 1000 no saibro.

- Não há dúvidas de que ficou mais difícil ao longo da minha carreira, mas meu desempenho em Miami, quando jogo assim, me dá mais inspiração para continuar. Me sinto ótimo na quadra quando bato bem na bola e ganho partidas. Obviamente, quando você começa a perder, rapidamente tem mais perguntas e vozes internas que o fazem duvidar se deve continuar - revelou o sérvio, que, neste domingo, treinou em Monte Carlo com o espanhol Carlos Alcaraz.

Realista, o número 5 do mundo disse não ter muitas expectativas para o torneio desta semana:



- Estou feliz por ter encontrado essa alegria na quadra e esse nível de desempenho em Miami, então vamos ver se consigo levar isso para o saibro. Esta é uma superfície diferente e não tive muito tempo para me acostumar com este torneio, então minhas expectativas não são tão altas.

Sobre a derrota para Mensik, Djokovic disse:

- Saí com um gosto amargo na boca depois de perder o torneio, mas foi uma partida de alta qualidade para mim. Saquei muito bem, joguei bem. Tive um pouco de azar na final, dois tiebreaks, mas ele foi o melhor jogador, só isso. Isso me dá muito incentivo e positividade para refletir sobre meu jogo e como joguei em Miami.



Djokovic sem Murray em Monte Carlo

Nesta semana, Djokovic não terá a a companhia do técnico britânico Andy Murray, que voltará Madri, a partir do dia 23.



- Nunca fez parte do acordo trabalhar com Andy esta semana. Pensei em quem eu queria que viesse, além do meu preparador físico e meu fisioterapeuta, e meu irmão Marko pôde se juntar a mim. Então, isso me ajuda emocionalmente, compartilhando um tempo com meu irmão e passando um tempo com ele ao longo do caminho.



Em Monte Carlo, o bicampeão sérvio soma 39 vitórias em 44 partidas. O último triunfo foi contra o australiano Alex De Minaur, nas quartas de final do ano passado (vídeo abaixo). Na rodada seguinte, Djokovic perdeu para o vice-campeão, o norueguês Casper Ruud. Na ocasião, ele se tornou, aos 36 anos, o mais velho semifinalista do torneio.

