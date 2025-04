Possíveis adversários numa inédita final, o sérvio Novak Djokovic e o espanhol Carlos Alcaraz seguem seus preparativos para o Masters 1000 de Monte Carlo. Neste domingo (6), os dois treinaram juntos de olho nas estreias, que devem acontecer na terça ou quarta-feira.

Com os títulos conquistados em 2013 e 2015, Djokovic é bicampeão no Principado e está em busca do 100º de simples na carreira (bateu na trave no Masters 1000 de Miami, domingo passado, quando perdeu para o tcheco Jakub Mensik a final).

Aos 37 anos, o sérvio, recordista de títulos de Grand Slam (24), ex-número 1 do mundo e atual quinto, falou o que o motiva a estar em quadra atualmente:

- Não há dúvidas de que ter se tornado mais difícil com o passar do tempo, mas performances como as que fiz em Miami, quando joguei daquela maneira, me dão inspiração para seguir . Saquei muito bem, joguei bem, tive um pouco de azar na final, mas ele foi melhor. Isso me dá uma ótima porção de coragem e positividade no meu jogo e como atuei em Miami.







- É ótimo quando você está em quadra acertando bem a bola e vencendo as partidas. Obviamente, quando começa a perder cedo, você tem mais questões e vozes internas, que te trazem dúvidas se você deveria continuar - contou o ex-líder do ranking.

Alcaraz, por sua vez, faz apenas sua segunda participação no primeiro Masters 1000 no saibro na temporada. Em 2022, então 11º do mundo, caiu na estreia, diante do americano Sebastian Korda.

Djokovic, que lidera Alcaraz por 5 a 3 no confronto direto, compartilhou risadas e momentos de brilhantismo durante a prática. Vale lembrar que os dois não se enfrentam desde a última decisão olímpica, em agosto, em Paris, vencida pelo experiente tenista de 37 anos, em seu 99º título na carreira.



Mas, para avançarem até uma provável decisão, Djokovic (campeão em 2013 e 2015) e Alcaraz não deverão ter vida fácil. Enquanto o primeiro estreia contra o vencedor do duelo entre o chileno Alejandro Tabillo e o suíço Stan Wawinka, o segundo aguarda o argentino Francisco Cerundolo ou o experiente italiano Fabio Fognini.

De Minaur e Rublev no caminho de Djokovic e Alcaraz

Numa eventual partida de quartas de final, o sérvio, vice-campeão do Masters 1000 de Miami, domingo passado, poderá cruzar o caminho do australiano Alex De Minaur. O espanhol, por sua vez, que só tem uma participação em Monte Carlo, com derrota para o americano Sebastian Korda na estreia em 2022, pode medir forças com o russo Andrey Rublev, campeão em 2023.

Resultados de Monte Carlo neste domingo (6)

Mariano Navone (ARG) 6/0, 6/7 e 6/1 Arthur Rinderknech (FRA)

Corentin Moutet (FRA) 2/6, 7/6 e 7/5 David Goffin (BEL)

Daniel Altmaier (BEL) 7/6 e 6/3 Pierre-Hugues Herbert (FRA)

Yunchaokete Bu (CHI) 6/4 e 6/4 Albert Ramos-Vinolas (ESP)