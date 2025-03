Ramon Dino vê principal rival no Mr Olympia chocar web com guest pose inusitado

Rival de Ramon Dino, Mike Sommerfeld fez um guest pose no Socrates NPC Show Guatemala, neste domingo (30). A apresentação do atleta impresionou os brasileiros pelo físico apresentado. Mike também utilizou um acessório inusitado no corpo. O alemão é atual top-2 do Mr. Olympia e com a aposentadoria de Cbum figura como principal postulante ao título.

Nos comentários, parte dos internautas focaram na máscara de leão utilizada por Mike Sommerfeld. Uma outra parte ficou impressionada com o físico do atleta, questionando até se Ramon Dino tem chances de voltar a vencer o alemão.

Em recente entrevista, Ramon Dino falou sobre Mike Sommerfeld para o influenciador do mundo do fisiculturismo, Coach Rubens. O papo foi publicado no canal do Youtube de Rubens Gomes, que também foi treinador e é árbitro da modalidade. A pergunta foi sobre o maior adversário de Dino com a aposentadoria de Cbum.

- Para mim é a briga é so com o Mike Sommerfeld. Mas a gente já venceu ele várias vezes. Se chegarmos na condição certa, eu acho que não tem como ganhar novamente.

A pergunta de Coach Rubens levantou ainda a possibilidade de uma ameaça de Urs Kalencinski, que venceu Ramon em 2021 e 2024, ficando as duas vezes na terceira posição. Porém, Dino nem chegou a considerar o alemão, que também já foi batido pelo brasileiro em outras oportunidades.

Ramon comenta plano de carreira para categoria Open

Ramon Dino concedeu entrevista para o influenciador do mundo do fisiculturismo, Coach Rubens. O papo foi publicado no canal do YouTube de Rubens Gomes, que também foi treinador e é árbitro da modalidade. Dino fez revelações inéditas sobre sua carreira e comentou também sobre suas intenções de mudar de categoria no futuro.

- A gente vai continuar (na Classic Physique) até conseguir o título (do Mr Olympia). Depois que conseguir vamos manter por vários anos. Fazer pelo menos uns cinco anos, seis anos na Classic Physique e depois finalizar a minha carreira, migrar para a Open.