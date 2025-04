Fisiculturista de 44 anos morre durante treino em academia

O fisiculturista Vittorio Pirbazari morreu, na última segunda-feira (31), em decorrência de um ataque cardíaco durante treino na esteira em academia na Alemanha. Conhecido por estrelar na série "Dogs of Berlin", da Netflix, o ator tem mais de 90 mil seguidores e compartilhava a rotina de treinos nas redes sociais. O diretor e amigo do atleta, Said Ibrahim, confirmou a notícia e ainda lamentou a morte de Vittorio.

- Simplesmente acontece, de um momento para o outro. Você nunca sabe quando isso vai acontecer. Muitos de vocês que conheceram Vito veem um cara de dois metros de altura e muitos músculos que parece perigoso e o que eu sei. Mas posso dizer: Vito tinha um coração mole - disse Ibrahim, em vídeo divulgado no Instagram.

Já fora das competições, o fisiculturista ainda mantinha uma rotina de treinos, principalmente após uma longa pausa devido a uma ruptura muscular peitoral. Nascido em Teerã, no Irã, Vittorio Pirbazari tinha 44 anos.

O atleta participou de quatro episódios como o personagem Daher Tarik, na série "Dogs of Berlin, da Netflix. Além do fisiculturismo, Vito fez mais trabalhos como ator em seriados na Alemanha.

