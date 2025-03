Quem inventou o handebol? Veja a origem do esporte

O handebol é um esporte coletivo que tem como objetivo marcar gols utilizando as mãos para passar e arremessar a bola. Mas quem foi o seu criador? O jogo moderno do handebol, como o conhecemos hoje, foi desenvolvido em 1919 pelo professor alemão Karl Schelenz, baseado em modalidades anteriores que envolviam o uso das mãos para jogar bola. No entanto, o conceito de jogos similares já existia desde a Antiguidade, com regiões como a Grécia Antiga e Roma apresentando atividades que envolviam lançar bolas com as mãos como esporte. O Lance! te conta quem inventou o handebol.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Quem inventou o handebol?

Schelenz desenvolveu o esporte inspirando-se em jogos pré-existentes, como o Torball e o Raffball, que eram praticados na Alemanha e na Dinamarca no final do século XIX. Inicialmente, o jogo era disputado em campos abertos e com equipes de onze jogadores, similar ao futebol. Contudo, com o tempo, as regras foram modificadas, e o handebol passou a ser jogado em quadras cobertas, reduzindo o número de jogadores para sete em cada equipe. Essa mudança foi oficializada em 1946, tornando-se o formato predominante da modalidade.

O handebol rapidamente se espalhou por diversos países europeus. Em 1927, foi criada a Federação Internacional de Handebol Amador (FIHA), que posteriormente se tornou a Federação Internacional de Handebol (IHF) em 1946. Durante as primeiras décadas do esporte, o handebol era majoritariamente praticado ao ar livre, mas a versão indoor (de sete jogadores) tornou-se mais popular, especialmente na Europa.

continua após a publicidade

Em 1936, o handebol foi incluído pela primeira vez nos Jogos Olímpicos, disputado na versão de onze jogadores. No entanto, a modalidade foi retirada das edições seguintes, retornando apenas nos Jogos Olímpicos de 1972, já no formato indoor. O handebol feminino foi introduzido nas Olimpíadas apenas em 1976, aumentando ainda mais a popularidade do esporte.

Ao longo das décadas, o handebol se consolidou como um dos principais esportes coletivos, especialmente na Europa, onde países como Alemanha, Dinamarca, Suécia, França e Noruega se destacam em competições internacionais. Com torneios de alto nível, como os Campeonatos Mundiais Masculino e Feminino e a Champions League da IHF, a modalidade ganhou ainda mais relevância global.

continua após a publicidade

O handebol no Brasil

No Brasil, o handebol chegou por volta de 1930, sendo praticado inicialmente em escolas e clubes. Em 1940, foi criada a Federação Paulista de Handebol, que ajudou a organizar as primeiras competições oficiais. A Confederação Brasileira de Handebol (CBHb) foi fundada em 1979 e passou a representar o país nas competições internacionais.

Atualmente, o Brasil é uma das potências do handebol feminino, tendo conquistado o título do Campeonato Mundial de 2013. No masculino, a seleção também tem evoluído, com participações consistentes em mundiais e Olimpíadas. A Liga Nacional de Handebol também tem contribuído para o crescimento da modalidade no país.

Regras básicas do handebol

O handebol é disputado por duas equipes de sete jogadores, incluindo o goleiro. O jogo ocorre em uma quadra de 40m x 20m, com um gol em cada extremidade. O objetivo é marcar mais gols que o adversário, arremessando a bola dentro da meta adversária. Algumas regras importantes incluem:

Cada jogador pode dar até três passos com a bola antes de passá-la ou quicá-la. O goleiro é o único jogador que pode tocar a bola dentro da área do gol. O contato físico é permitido, desde que não seja agressivo ou impeça diretamente a movimentação do adversário. Faltas são penalizadas com tiros livres ou tiros de sete metros (equivalente ao pênalti no futebol).

O legado do esporte

O handebol continua evoluindo, ganhando novos adeptos ao redor do mundo e aprimorando suas competições. Com um equilíbrio entre tática, velocidade e força física, o esporte atrai milhões de espectadores e praticantes. O crescimento da modalidade também se reflete na criação de novas variantes, como o handebol de praia, que tem conquistado espaço e atraído novos fãs.

O legado deixado por Karl Schelenz se expande a cada década, mostrando que o handebol é mais do que um simples jogo – é um esporte dinâmico, emocionante e que proporciona momentos inesquecíveis para jogadores e torcedores ao redor do mundo.]