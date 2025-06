Não deu no futebol? Barcelona tenta a Champions de Handebol; saiba onde assistir

A Champions League de Handebol masculino chega ao seu momento decisivo neste fim de semana. As partidas definirão o campeão da temporada 2024/2025 da liga, reunindo HBC Nantes (França), Fuchse Berlin (Alemanha), SC Magdeburg (Alemanha) e Barcelona (Espanha). Na primeira semifinal, HBC Nantes e Fuchse Berlin se enfrentam às 10h (de Brasília) de sábado. Logo depois, às 13h, SC Magdeburg e Barcelona disputam a outra vaga na decisão. A N Sports transmitirá as partidas e a grande final no domingo.

O Nantes chegou ao Final Four após eliminar Wisla e Sporting nas fases eliminatórias, retornando a esta etapa depois de quatro anos. O Fuchse Berlin, atual campeão alemão, conta com Mathias Gidsel, considerado o melhor jogador do mundo nos últimos dois anos.

— Grande e equilibrada temporada do Nantes na Champions League, terminando na terceira colocação do grupo B, eliminando Wisla e Sporting no mata-mata e se credenciando ao final four após quatro anos. Agora, o grande desafio é: como parar o dinamarquês Mathias Gidsel? Melhor do mundo por dois anos consecutivos, principal nome do time alemão, dono de um ataque que beira a perfeição e que deve terminar como artilheiro da temporada — diz o ex-jogador Enrico Prado, que será o comentarista da transmissão.

Outra semifinal: Barcelona x Magdeburg

O SC Magdeburg conquistou o título da Champions em 2023, enquanto o Barcelona venceu a edição de 2024. As equipes se enfrentam novamente em uma reedição da semifinal de 2023.

Sobre este confronto, Prado analisa:

— Reedição da semifinal de 2023, ano do único título do time mais charmoso do mundo da atualidade, o Magdeburg. Vice no alemão, conta com retorno de grandes nomes que sofreram com lesão ao longo da temporada e o cerebral central islandês Gisli, ainda jogando um handebol refinado. Do outro lado o maior vencedor da era moderna do handebol mundial e atual campeão da Champions, Barcelona. Time do brazuca Thiagus Petrus, super acostumado à competição e novamente favorito ao título. Mas Magdeburg vem sendo a pedra no sapato do time catalão. Tirou o Barça da final da Champions em 23 e venceu as duas recentes finais de Super Globe.

Os vencedores das semifinais disputarão a grande final no domingo (15).

