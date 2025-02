Dinamarca se torna segunda maior campeã mundial de Handebol masculino

É tetra! A Dinamarca venceu a Croácia por 32 a 26, no domingo (2), pela final do Mundial de Handebol Masculino, realizada em Oslo, na Noruega. Com uma campanha impecável, a seleção terminou o torneio com 100% de aproveitamento em nove partidas disputadas. A campanha, que rendeu o quarto título consecutivo para o país, contou com uma vitória em cima do Brasil.

O quarto troféu colocou a Dinamarca como a segunda maior campeã mundial da história do handebol masculino, empatado com Suécia e Romênia. Os três países estão atrás apenas da França, líder do ranking com seis canecos. Além dos títulos conquistados em 2019, 2021, 2023 e 2025, a Dinamarca ainda tem três vices (1967, 2011 e 2013) e um bronze em 2007.

O 100% de aproveitamento na competição garantiu a manutenção da sequência de 37 vitórias consecutivas em Mundial. O domínio da seleção nórdica também se estende nas Olimpíadas — a equipe venceu as últimas três edições, incluindo Paris 2024.

Campanha irretocável. A Dinamarca terminou o torneio com nove vitórias, sendo todas elas conquistadas com pelo menos seis gols de diferença. Entre as vítimas, esteve o Brasil, que fez a melhor campanha de sua história chegando as quartas de final, quando perdeu justamente para os campeões, por 33 a 21.

Dinamarca venceu a Croácia na final do Mundial de Handebol Masculino 2025 (Foto: Divulgação/IHF)

Na decisão o cenário se repetiu. Sob o comando de Mathias Gidsel, grande destaque da equipe, a Dinamarca dominou o jogo desde o início e no segundo tempo abriu enfileirou um gol atrás do outro, chegando a abrir 10 de vantagem. O placar terminou em 32 a 26 e sacramentou o título dinamarquês.