Treinador da NFL é demitido e sai escoltado do centro de treinamento

Com 2-3 de campanha, Robert Saleh foi demitido do comando técnico do New York Jets, nesta terça-feira (8). Após as derrotas para o Denver Broncos e Minnesota Vikings, o treinador da equipe não resistiu mais um começo ruim de temporada. Jeff Ulbrich, atual coordenador defesnsivo, assume o posto de head coach interinamente.

Depois de ser comunicado da decisão, Saleh foi escoltado até a porta de saída do centro de treinamento do time, o que pode ser outro indício péssimo clima no vestiário dos Jets. A primeira suspeita apareceu na partida contra o New England Patriots, na semana três, quando Robert tentou abraçar Aaron Rodgers e o quarterback recusou o cumprimento.

Saleh chegou nos Jets em 2021, após grande sucesso como coordenador defensivo no San Francisco 49ers, onde chegou no Super Bowl LIV. No primeiro ano em Nova Iorque, o treinador bancou a escolha de Zach Wilson no Draft daquela temporada, o que se mostrou um erro, já que o quarterback teve um desempenho ruim.

Em duas temporadas, os Jets desistiram de Zach e contrataram Aaron Rodgers, um dos melhores quarterbacks do século e com passagem vitoriosa pelo Green Bay Packers, mas o azar apareceu. Logo na primeira partida de 2023, a nova contratação rompeu o tendão de aquiles e ficou de fora da temporada, sendo substituído por Wilson. New York finalizou o ano com sete vitórias e dez derrotas, fora dos playoffs pela 13ª vez e se tornando o time dos esportes americanos há mais tempo fora da pós-temporada.

(Foto: AL BELLO / AFP)

Na atual temporada, com a volta de Aaron Rodgers, as expectativas estavam altas, mas não se cumpriu. Com duas vitórias e três derrotas, Saleh foi demitido. No geral, o treinador acumulou 56 jogos como técnico principal e recorde de 20-36, nunca tendo uma temporada vencedora.