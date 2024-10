Regras do futebol americano: um guia básico para iniciantes

Regras do futebol americano têm vários detalhes, que podem complicar para os iniciantes. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Publicada em 02/10/2024

O futebol americano é um dos esportes mais populares nos Estados Unidos e em crescimento em diversas partes do mundo. O esporte é conhecido por sua combinação de força, estratégia e agilidade. Para quem está começando a acompanhar o jogo, as regras podem parecer complexas à primeira vista, mas, com um entendimento básico, é possível apreciar toda a emoção que o futebol americano proporciona. Neste guia, explicamos as regras do futebol americano de forma simples e direta, ideal para iniciantes.

Objetivo do jogo

O objetivo do futebol americano é marcar mais pontos que o adversário durante o tempo regulamentar. As equipes fazem isso avançando no campo até a "end zone" do oponente, onde podem marcar touchdowns ou field goals. Um time possui quatro tentativas (ou "downs") para avançar pelo menos 10 jarda, de acordo com as regras do futebol americano. Se conseguirem, ganham um novo conjunto de quatro downs para continuar avançando. Caso contrário, a posse de bola é passada para a equipe adversária.

Como é o campo de futebol americano?

O campo de futebol americano é retangular, com 100 jardas de comprimento (aproximadamente 91 metros) e 53,3 jardas de largura (cerca de 48,7 metros). Em cada extremidade, há uma "end zone", que mede 10 jardas (9,1 metros) de profundidade. O campo é marcado por linhas de jardas, que ajudam a determinar a distância que as equipes precisam percorrer para avançar e atingir a end zone. Em cada extremidade, também há postes para field goals.

Principais posições no futebol americano

O futebol americano é jogado com 11 jogadores de cada lado. As equipes são divididas em três grupos principais: ataque, defesa e times especiais. Aqui estão algumas das principais posições, de acordo com as regras do futebol americano:

Quarterback (QB): É o líder do ataque, responsável por lançar passes ou entregar a bola para os running backs. Running back (RB): Corre com a bola e tenta avançar pelo campo. Wide receiver (WR): Recebe passes do quarterback e tenta avançar com a bola. Linha ofensiva (OL): Protege o quarterback e abre espaço para o running back avançar. Linha defensiva (DL): Pressiona o quarterback e tenta impedir o avanço da equipe adversária. Linebackers (LB): Jogadores versáteis que ajudam na cobertura de passes e no combate ao jogo corrido. Defensive backs (DB): Defendem contra os passes lançados pelo quarterback adversário. Special teams: Grupo de jogadores que entra em campo para jogadas específicas, como field goals, punts e retornos de kickoffs.

Como o jogo é pontuado?

As regras do futebol americano permitem várias maneiras de marcar pontos:

Touchdown (6 pontos): A principal forma de pontuar. Um touchdown ocorre quando o jogador leva a bola até a end zone adversária. Field goal (3 pontos): Quando a equipe chuta a bola entre os postes na end zone adversária. Geralmente é utilizado quando o time não consegue o touchdown. Conversão de ponto extra (1 ou 2 pontos): Após um touchdown, o time pode chutar a bola entre os postes para um ponto extra ou tentar marcar um "2-point conversion" (2 pontos) avançando a bola até a end zone novamente. Safety (2 pontos): Ocorre quando a defesa consegue derrubar um jogador do ataque com a posse da bola dentro de sua própria end zone.

O que são downs no futebol americano?

O conceito de downs é essencial para entender as regras do futebol americano. Cada equipe tem quatro tentativas, chamadas de downs, para avançar pelo menos 10 jardas. Se o time conseguir avançar as 10 jardas ou mais, ganha um novo conjunto de quatro downs. Se não conseguir, o adversário assume a posse da bola. Geralmente, se a equipe estiver no quarto down e longe da end zone adversária, ela tentará um punt (chute para o time adversário) ou um field goal, dependendo da distância para os postes.

Penalidades no futebol americano

As regras do futebol americano incluem diversas penalidades que podem ser aplicadas durante o jogo. Algumas das penalidades mais comuns são:

Holding: Quando um jogador agarra o adversário de maneira ilegal para impedi-lo de se movimentar. False start: Quando um jogador do ataque se movimenta ilegalmente antes do snap (início da jogada). Offside: Quando um jogador da defesa ultrapassa a linha de scrimmage antes do início da jogada. Pass interference: Quando um defensor impede ilegalmente um recebedor de pegar a bola antes que ela chegue.

Cada penalidade resulta em uma perda de jardas para o time que cometeu a infração, e, em alguns casos, pode até resultar em novas oportunidades de downs para o time adversário.

Duração da partida

Uma partida de futebol americano tem quatro quartos de 15 minutos cada. No entanto, o tempo pode ser parado por várias razões, como passes incompletos, saídas de bola pela lateral ou lesões. Isso faz com que a duração total de um jogo geralmente ultrapasse as duas horas.

Entre o segundo e o terceiro quarto, há um intervalo conhecido como "halftime", onde as equipes têm a chance de descansar e ajustar sua estratégia.

Times especiais e jogadas cruciais

Os times especiais desempenham um papel importante no futebol americano, já que são responsáveis por jogadas como chutes de campo, punts e retornos. O kicker, por exemplo, entra em campo para realizar field goals e kickoffs, enquanto o punter é chamado para chutar a bola quando a equipe decide abrir mão de sua posse em uma tentativa de posicionar o adversário mais longe da end zone.