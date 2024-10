NFL: Depois de atraso, Cowboys viram para cima dos Steelers

Os Cowboys conquistaram a terceira vitória na temporada (Foto: Justin K. Aller / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/10/2024 - 13:45 • Rio de Janeiro (RJ)

Depois de grandes jogos da NFL na tarde de domingo (6), o Sunday Night Football foi recheado de emoção. O Dallas Cowboys virou para cima do Pittsburgh Steelers nos segundos finais e venceu a partida por 20 a 17, no Acrisure Arena, em Pittsburgh. Mesmo com o duelo tendo atraso, não prejudicou os jogadores, que protagonizaram um confronto emocionante durante a madrugada.

A semana cinco da NFL ainda não acabou. Kansas City Chiefs e New Orleans Saints fecham a rodada, nesta segunda-feira (7), às 21h15 (horário de Brasília). Os atuais bicampeões da liga jogarão em casa, no barulhento Arrowhead Stadium e terão o apoio da torcida para seguirem invictos na temporada. Já os visitantes, terão que fazer uma partida perfeita para segurar o ataque comandado por Patrick Mahomes e Travis Kelce. A partida terá transmissão da ESPN, Disney+ e do NFL Game Pass.

🏈 COMO FOI A PARTIDA?

A partida teve atraso, já que uma forte tempestade com raios atingiu o estádio no horário previsto da partida, 21h15 (horário de Brasília). Apenas às 22h45 o duelo começou, já sem chuva e com poucos ventos.

No jogo, a defesa de Pittsburgh se mostrou agressiva, com muita força nas trincheiras para pressionar Dak Prescott. No final do primeiro período, com 3 a 3 no placar, apareceu J.J. Watt, para derrubar o quarterback dos Cowboys e forçar o fumble, que foi recuperado pelos Steelers. Porém, Pittsburgh não capitalizou o turnover e devolveu a bola para Dallas, que fez uma campanha sólida para pontuar com um field goal novamente, 6 a 3 no placar.

O ataque de Pitts não conseguia avançar e novamente os Cowboys tiveram a bola. Na campanha, Dak conseguiu uma grande jogada com Jalen Tolbert, que deixou a equipe perto do touchdown, mas deu tudo errado. Prescott tentou passar para CeeDee Lamb na endzone, porém foi inteceptado por Donte Jackson.

(Foto: Justin K. Aller / AFP)

Na volta do intervalo, os Steelers melhoraram, e, com bons passes de Justin Fields, chegaram ao touchdown rapidamente e viraram a partida para 10 a 6. Na volta dos Cowboys ao campo, a equipe chegou a posicionar o kicker Brandon Aubrey, mas o chute foi bloqueado por Pittsburgh, que, mais uma vez, não aproveitaram o turnover e pagaram caro.

Os Cowboys reagiram no início do último período, onde Dak conseguiu soltar mais o braço e encontrar os recebedores. Já no terço final do campo, o quarterback fez um lindo passe em movimento para Rico Dowdle anotar o touchdown e deixar o placar 13 a 10 para Dallas. O time texano até podia ter aumentado a vanatgem na posse seguinte, mas Prescott foi otimista passando em profundidade e foi interceptado mais uma vez.

Dessa vez, os Steelers aproveitaram o turnover. Já perto da endzone, Justim Fields passou para Pat Freiermuth anotar o touchdown e recuperar a liderança da partida por 17 a 13 e com quatro minutos no relógio. Os Cowboys voltaram ao campo e não saíram mais. Dak liderou a campanha com categoria, superando os três turnovers na partida e deixou o time nas últimas cinco jardas.

Na primeira tentativa, Dallas arriscou uma corrida e Ezikiel Elliott sofreu o fumble, mas Prescott conseguiu recuperar de forma heróica. Na última chance, Dak completou 352 jardas aéreas e encontrou Jalen Tolbert para marcar o touchdown da vitória nos segundos finais. 20 a 17 para os Cowboys. Com o resultado, ambos os times tem 3 vitórias e duas derrotas.

(Foto: Joe Sargent / AFP)

🏈 CLASSIFICAÇÃO DAS DIVISÕES DA NFL

NFC Leste:

1º Washignton Commanders (4-1)

2º Dallas Cowboys (3-2)

3º Philadelphia Eagles (2-2)

4º New York Giants (2-3)

NFC Oeste:

1º Seattle Seahawks (3-2)

2º Arizona Cardinals (2-3)

3º San Francisco 49ers (2-3)

3º Los Angeles Rams (1-4)

NFC Norte:

1º Minnesota Vikings (5-0)

2º Detroit Lions (3-1)

3º Chicago Bears (3-2)

4º Green Bay Packers (3-2)

NFC Sul:

1º Atlanta Falcons (3-2)

2º Tampa Bay Buccaneers (3-2)

3º New Orleans Saints (2-2)*

4º Carolina Panthers (1-4)

AFC Leste:

1º Buffalo Bills (3-2)

2º New York Jets (2-3)

3º Miami Dolphins (2-3)

4º New England Patriots (1-4)

AFC Oeste:

1º Kansas City Chiefs (4-0)*

2º Denver Broncos (3-2)

2º Los Angeles Chargers (2-2)

4º Las Vegas Raiders (2-3)

AFC Norte:

1º Pittsburgh Steelers (3-2)

2º Baltimore Ravens (3-2)

3º Cleveland Browns (1-4)

4º Cincinnati Bengals (1-4)

AFC Sul:

1º Houston Texans (4-1)

2º Indianapolis Colts (2-3)

3º Tennessee Titans (1-3)

4º Jacksonville Jaguars (1-4)