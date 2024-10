Com jogos emocionantes, veja como foram os jogos de domingo (6) da NFL

Lamar Jackson em ação pelo Baltimore Ravens (Foto: ANDY LYONS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/10/2024 - 21:55 • Rio de Janeiro (RJ)

Com direito a prorrogação em duelo de divisão, os jogos do domingo (6) da semana cinco na NFL foram recheados de emoção. Partida em Londres e field goals decisivos foram os grandes destaques do dia que ainda não acabou, já que, às 21h15, acontece o Sunday Night Football entre Pittsburgh Steelers e Dallas Cowboys. Na segunda-feira (7), no mesmo horário, terá Kansas City Chiefs e New Orleans Saints.

Na semana cinco, Philadelphia Eagles, Detroit Lions, Los Angeles Chargers e Tennessee Titans folgaram e não jogaram. No próximo domingo, Kansas City Chiefs, Los Angeles Rams, Miami Dolphins e Minnesota Vikings estarão de "bye week".

🏈 (5-0) MINNESOTA VIKINGS 23 X 17 NEW YORK JETS (2-3)

Seja nos Estados Unidos, seja na Inglaterra, os Vikings não perdem. A defesa do time de Minnesota fez um grande trabalho e conseguiu três interceptações, sendo uma retornada para touchdown, do experiente Aaron Rodgers, que mais uma vez decepciona. Mesmo sem touchdown e uma interceptação, Sam Darnold não compremeteu na partida, porém, perdeu o running back Aaron Jones, que fez falta no restante da partida.

Os Vikings lideraram a partida inteira, mas os Jets encostaram na parte final do jogo. Na última posse do jogo, Aaron Rodgers tentou um passe em profundidade, mas foi interceptado e liquidou mais uma vitória de Minnesota.

🏈 (4-1) HOUSTON TEXANS 23 X 20 BUFFALO BILLS (3-2)

Um dos jogos mais esperados na rodada teve bastante emoção. Os Texans começaram voando, com C.J. Stroud mostrando toda força que tem no braço. A equipe texana foi para o intervalo vencendo por 20 a 3. Porém, Josh Allen reagiu e os Bills empataram a partida, mesmo com o quarterback dando um susto ao bater a cabeça no chão e ficar de fora da partida por um snap.

Mas na parte final, Houston conseguiu ter a bola na jogada final e vencer a partida com um field goal. Com 331 jardas, Stroud fez grande jogo, apesar da interceptação que quase comprometeu o time na reta final.

🏈 (1-4) CINCINNATI BENGALS 38 X 41 BALTIMORE RAVENS (3-2)

No duelo da AFC Norte, os Ravens sobreviveram e venceram o jogo, fora de casa. A partida foi um tiroteio, com Joe Burrow e Lamar Jackson soltando o braço no fundo do campo. As defesas também apareceram, principalmente a de Baltimore, que interceptou o quarterback dos Bengals no terceiro período.

Na reta final, com Cincinnati na frente, Baltimore conseguiu remar e empatar o jogo e levar para a prorrogação. No tempo extra, Lamar Jackson sofreu fumble e quase pôs tudo a perder, mas quando os Bengals foram para o field goal, o holder errou e o chute passou longe do Y.

Os Ravens tiveram nova chance e Derrick Herny, que estava sumido no jogo, apareceu. Correu 60 jardas e colocou o kicker Justin Tucker em uma situação confortável para chutar e ganhar o jogo.

🏈 (2-3) SAN FRANCISCO 49ERS 23 X 24 ARIZONA CARDINALS (2-3)

Grande surpresa do dia, os Cardinals surpreenderam os Niners e venceram fora de casa. San Francisco teve um primeiro tempo ótimo e vencia por 23 a 10. Porém, na parte final da partida, a defesa de Arizona apareceu. Brock Purdy foi interceptado duas vezes e os 49ers não pontuaram mais, diferente dos visitantes, que conseguiram a vitória por um ponto.

Com o resultado, a divisão fica embolada, principalmente com a derrota do Seattle Seahawks para o New York Giants.

🏈 CONFIRA OS OUTROS RESULTADOS DA SEMANA CINCO DA NFL:

(3-2) Chicago Bears 36 x 10 Carolina Panthers (1-4)

(4-1) Washington Commanders 34 x 13 Cleveland Browns (1-4)

(1-4) New England Patriots 10 x 15 Miami Patriots (2-3)

(1-4) Jacksonville Jaguars 37 x 34 Indianapolis Colts (2-3)

(3-2) Denver Broncos 34 x 18 Las Vegas Raiders (2-3)

(3-2) Seattle Seahawks 20 x 29 New York Giants (2-3)

(1-4) Los Angeles Rams 19 x 24 Green Bay Packers (3-2)

🏈 CLASSIFICAÇÃO DAS DIVISÕES DA NFL

NFC Leste:

1º Washignton Commanders (4-1)

2º Dallas Cowboys (2-2)*

3º Philadelphia Eagles (2-2)

4º New York Giants (2-3)

NFC Oeste:

1º Seattle Seahawks (3-2)

2º Arizona Cardinals (2-3)

3º San Francisco 49ers (2-3)

3º Los Angeles Rams (1-4)

NFC Norte:

1º Minnesota Vikings (5-0)

2º Detroit Lions (3-1)

3º Chicago Bears (3-2)

4º Green Bay Packers (3-2)

NFC Sul:

1º Atlanta Falcons (3-2)

2º Tampa Bay Buccaneers (3-2)

3º New Orleans Saints (2-2)*

4º Carolina Panthers (1-4)

AFC Leste:

1º Buffalo Bills (3-2)

2º New York Jets (2-3)

3º Miami Dolphins (2-3)

4º New England Patriots (1-4)

AFC Oeste:

1º Kansas City Chiefs (4-0)*

2º Denver Broncos (3-2)

2º Los Angeles Chargers (2-2)

4º Las Vegas Raiders (2-3)

AFC Norte:

1º Pittsburgh Steelers (3-1)*

2º Baltimore Ravens (3-2)

3º Cleveland Browns (1-4)

4º Cincinnati Bengals (1-4)

AFC Sul:

1º Houston Texans (4-1)

2º Indianapolis Colts (2-3)

3º Tennessee Titans (1-3)

4º Jacksonville Jaguars (1-4)