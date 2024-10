Verstappen diz que ‘próximo passo será o último’ em meio a papo sobre saída da F1

Max Verstappen está perto da aposentadoria? O tricampeão mundial, que está na briga pelo tetra da Fórmula 1 nas próximas semanas, chegou a falar sobre o cansaço que sentia e que poderia adiantar uma aposentadoria após ser multado pela FIA (Federação Internacional de Automobilismo) por dizer um palavrão durante evento oficial. Helmut Marko, consultor da Red Bull e muito próximo ao piloto, deu força ao desabafo reiteradamente nas semanas seguintes.

Mas Verstappen resolveu dar indícios que não será esse o caso, mas que a carreira também terá longevidade reduzida na comparação com alguns dos outros pilotos de maior sucesso da última geração.

De acordo com Verstappen, a próxima decisão que tomar para a carreira será sucedida da retirada da categoria. Seja a ida a uma nova equipe ou a extensão do acordo que atualmente tem com a Red Bull e vai até 2028.

— Meu próximo passo, se houver algum, será o último. Isso pode significar que eu renove meu contrato atual. Tudo ainda é possível no momento — explicou.

Questionado sobre se é verdade que conta com cláusulas contratuais para escapar do acordo com a Red Bull antes de 2028, saiu pela tangente. “Talvez, mas talvez não”, falou. Foi taxativo, porém, ao garantir que os planos para o futuro ficam para outra hora.

Max Verstappen durante o GP do Azerbaijão (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

— Mas também não é algo em que estou pensando agora. Há muita coisa que quero fazer melhor esse ano e tudo que está no futuro inda está distante. Não é uma questão para agora — continuou.

Por fim, Verstappen afastou a possibilidade de ter uma carreira ligada a várias equipes diferentes, como é o caso de Fernando Alonso e Daniel Ricciardo.

— Sou parte deste time há bastante tempo. No fim das contas, todos os pilotos do paddock querem vencer. É muito fácil mudar de equipe, mas não quero que minha carreira seja marcada desta forma. Não quero fazer parte de quatro ou cinco equipes — indicou.

— Quero construir uma relação longa e estável com todos da equipe e sentir que estou em casa. Mudar de equipe não é uma coisa que me interesse ou queira fazer neste momento da minha carreira — finalizou.

A Fórmula 1 volta entre os dias 18 e 20 de outubro para o GP dos Estados Unidos, em Austin.