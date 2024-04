Toto Wolff diz que ‘ninguém se importa’ com Michael Masi e dispara: ‘Egomaníaco patológico’

Toto Wolff e Mercedes protestaram o resultado da corrida (Foto: DIvulgação/Mercedes)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 03/04/2024 - 20:45 • Rio de Janeiro (RJ)

Depois de Lewis Hamilton admitir à revista GQ que se sente “roubado” pela perda do título de 2021, em um final de corrida absolutamente controverso em Abu Dhabi, um trecho de Toto Wolff no livro ‘The Formula’, publicado em 2024 por Jonathan Clegg e Joshua Robinson, veio à tona com algumas declarações fortes do chefe da Mercedes sobre Michael Masi, diretor de prova da Fórmula 1 naquela temporada.

Wolff, que se referiu a Masi como “aquele indivíduo”, acusou o australiano de não ter seguido as regras e o chamou de “egomaníano patológico”. A egomania é caracterizada por delírios de grandeza e uma preocupação obsessiva por si mesmo. Além disso, o austríaco disse que “ninguém está interessado” no ex-diretor.

- Quando penso nisso novamente, [acho] tão injusto o que aconteceu com Lewis (Hamilton) e a equipe naquele dia - disse Wolff, que completou.

- E aquele indivíduo não seguiu as regras. Simplesmente deixou tudo acontecer - criticou.

- Ele é uma pessoa totalmente sem importância: vive no outro lado do mundo e ninguém está interessado nele. Era realmente um egomaníano totalmente patológico - disparou.

(Foto: Giuseppe CACACE / AFP)

Apesar da revolta com o resultado e os erros de Masi, Wolff reconheceu que o GP de Abu Dhabi de 2021 será lembrado para sempre como uma das corridas mais dramáticas da história da Fórmula 1.

- Tivemos drama e glória. É isso que faz o esporte ser tão irresistível. Todos viram o drama de um octacampeão do mundo (Hamilton venceu sete campeonatos) ser roubado de seu título. Eu preferia ver um final diferente, mas a corrida inegavelmente deixou sua marca na história - finalizou.

A Fórmula 1 retorna com a temporada 2024 neste final de semana, entre os dias 5 e 7 de abril, com o GP do Japão, em Suzuka.