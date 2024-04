Ralf Schumacher questiona qualidade e diz que Hamilton ‘quer dinheiro’ em ida à Ferrari

Ralf Schumacher também analisou futura disputa interna entre Hamilton e Leclerc (Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP)







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 03/04/2024 - 11:19 • Rio de Janeiro (RJ)

Lewis Hamilton protagonizou a notícia mais bombástica do esporte a motor em 2024 e, no dia 1º de fevereiro, teve sua ida para a Ferrari confirmada para a temporada 2025 da Fórmula 1. Enquanto se discute o escolhido para a vaga do britânico na Mercedes e o futuro de Carlos Sainz, que ainda não tem uma equipe para o ano que vem, Ralf Schumacher opinou sobre os próximos passos do próprio heptacampeão e disse acreditar que o dinheiro representou uma parcela importante da escolha.

Schumacher afirmou que a Ferrari se encontra em uma nova posição em 2024, mais estabilizada após o primeiro ano de chefia de Frédéric Vasseur, mas fez questão de questionar o real potencial de Hamilton e sua motivação aos 39 anos de idade. Quando enfim estrear pela equipe italiana, Lewis já terá 40.

- Uma coisa é certa: Frédéric Vasseur, agora em seu segundo ano como chefe, pavimentou o caminho. O carro melhorou, a equipe se acalmou e ele está fazendo tudo que pode para fazer a Ferrari ainda mais forte no futuro. Mas o fator decisivo é: o quão bom ainda é Lewis Hamilton? - disse Schumacher ao portal alemão Sport1.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ralf ainda aproveitou para dizer que não enxerga Charles Leclerc aceitando facilmente a posição de segundo piloto da equipe, principalmente pela diferença de idade entre os dois — o monegasco completará 27 anos em outubro de 2024. Na opinião do alemão, o piloto #16 fará todo o possível para bater Hamilton na concorrência interna.

- O quão motivado ele ainda está? Ele espera que seja feito de tudo para deixá-lo mais confortável, que ele será o número um na equipe. Mas não acho que Charles Leclerc se veja como um segundo piloto na Ferrari. Para ele, será um teste de resistência. Ele precisa vencer Hamilton, que está mais no fim da carreira devido à idade - afirmou.

➡️ Ocon cobra Alpine e lamenta incapacidade de brigar por pontos na F1 2024: ‘Pior sensação’

Por fim, Schumacher elencou os principais motivos para a mudança de Hamilton à Ferrari: voltar a ganhar “dinheiro de verdade” e usar os “atrativos” da tradicional equipe italiana durante e após a carreira. De acordo com o site italiano Formu1a.uno, Lewis vai receber US$ 100 milhões por ano, cerca de R$ 500 milhões.

- Mas Leclerc tem vantagens: ele é um pupilo da Ferrari e fala italiano perfeitamente. É por isso que será muito animado ver como tudo se desenvolve na Ferrari. Mas consigo entender Lewis: ele queria voltar a ganhar muito dinheiro e pilotar por uma marca que tem tantos atrativos que ele poderia usá-los até depois de sua carreira - completou.

A próxima etapa da Fórmula 1 acontece neste fim de semana, entre os dias 5 e 7 de abril, com o GP do Japão, quarta rodada da temporada 2024. O GRANDE PRÊMIO faz a cobertura completa do evento.