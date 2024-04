Em entrevista, Mike Tyson revela que está com medo de Jake Paul, mas dispara: ‘Sou invencível’

Mike Tyson não luta desde 2020 (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/04/2024 - 17:18 • Texas (EUA)

Com luta marcada contra Jake Paul, Mike Tyson revelou que está com medo e disse sentir o peso da luta no momento. Apesar do sentimento, o ex-campeão mundial peso-pesado de boxe provocou o youtuber americano, ao dizer que é invencível.

Tyson e Paul vão se encarar no dia 20 de julho, em Arlington, no Texas. A diferença de idade entre os lutadores será de 31 anos na data do confronto. O ex-boxeador, que terá 58 quando retornar ao ringue, esteve em ação pela última vez em novembro de 2020, quando enfrentou Roy Jones Jr. numa luta de exibição que terminou empatada.

- Eu tenho uma personalidade estranha, mas não acho que seja estranho. Tudo o que tenho medo de fazer, eu faço. É assim que é. Eu estava com medo da luta com Roy Jones. Eu estava com 45 quilos acima do peso, embora tivesse 54, 53 anos. Qualquer coisa que eu tenha medo, eu enfrento. Essa é a minha personalidade. No momento, estou morrendo de medo - contou Tyson em entrevista para a “Fox News”

Apesar do medo, Tyson acredita que as dificuldades e o nervosismo foram fatores essenciais para o seu sucesso durante a carreira profissional. Apesar disso tudo, o ex-boxeador consegue gerenciar a apreensão e ficar mais tranquilo.

Mike Tyson lutará contra Jake Paul, em combate de exibição (Foto: Reprodução / Instagram)

- Se eu não tivesse esses sentimentos, não entraria nessa luta. Tenho que ter esses sentimentos para lutar. Sem eles, eu nunca entraria no ringue. À medida que a luta se aproxima, fico menos nervoso porque é a realidade e, na verdade, sou invencível - finalizou.