Williams admite falta de recursos e diz que ‘troca pneu enquanto pedala’ na F1 2024

Williams teve problemas após o acidente de Alex Albon (Foto: Martin KEEP / AFP)







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 03/04/2024 - 16:22 • Rio de Janeiro (RJ)

Chefe de desempenho da Williams, Dave Robson reconheceu que o orçamento limitado tem comprometido algumas ações para o desenvolvimento na temporada 2024 de Fórmula 1. Sem recursos adequados, o dirigente afirmou que equipe se divide entre melhorar seus processos e desenvolver o FW46.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A restrição financeira pelos lados de Grove ficou clara após o GP da Austrália, quando os britânicos alinharam apenas um carro na corrida em Melbourne. A Williams embarcou para o evento no Albert Park sem chassi reserva e viu Alexander Albon bater durante o TL1. Sem tempo hábil para conserto, a equipe tirou Logan Sargeant da prova e colocou o tailandês na pista.

➡️ GP do Japão: terremoto em Taiwan, pode afetar corrida da Fórmula 1?

- Tem muita coisa acontecendo, mas estamos trocando um pneu enquanto a bicicleta é pedalada - destacou Robson.

- É difícil tirar um tempo da nossa programação e dar a todos a chance de se adaptar às formas de trabalho. Tem bastante coisa feita, mas há muito o que fazer - continuou.

➡️ Fórmula 1: Verstappen vence o GP do Japão e garante título de construtores para a RBR

Entre as prioridades da Williams está o período de adequação dos funcionários aos processos na fábrica, algo comprometido também pelo tempo. O time corre para arrumar os bólidos e deixá-los aptos para o GP do Japão, marcado para este final de semana.

- Em geral, precisamos melhorar as ferramentas, o software e fazer com que todos entendam como maximizar os equipamentos para levar nosso programa adiante - revelou.

➡️ Ralf Schumacher questiona qualidade e diz que Hamilton ‘quer dinheiro’ em ida à Ferrari

- Acho que sabemos há muito tempo que a maneira como fazemos nem sempre é completamente eficiente, mas requer ou depende de fator humano para juntar tudo - continuou.

Com a experiência de quem já participou de campanhas vitoriosas, James Vowles, chefe da equipe, e Pat Fry, diretor-técnico, já reclamaram publicamente da estrutura da Williams. Vowles bradou devido à falta de chassi sobressalente na Austrália, enquanto Fry revelou que “tudo chega extremamente atrasado” por lá.

Robson destacou a honestidade e o trabalho dos dirigentes, mas ressaltou que o discurso de ambos pode ser maior do que as coisas realmente são. Para o chefe de desempenho, apesar da melhora financeira com a chegada do Dorilton Capital em 2020, ainda existe uma limitação orçamentária que obriga a Williams a dividir seu foco.

(Foto: MARTIN KEEP / AFP)

- Será fascinante saber onde estão os outros times, tenho certeza que as melhores fazem coisas bem diferentes das nossas. Acredito que a honestidade de Pat e James sobre a situação seja maior do que como as coisas realmente são - apontou.

- Os problemas estão ali, precisam ser resolvidos e estamos fazendo isso. Compreendemos essa questão há bastante tempo, mas é difícil investir nos processos enquanto você sofre para se dedicar ao carro. Obviamente, a situação é diferente de anos atrás, agora temos um pouco mais de dinheiro. Com James e Pat, sabemos qual é o estado da arte - completou.

Diante dos episódios e com os recursos longe de suprir a necessidade atual, a Williams não tem outra escolha a não ser continuar o trabalho. Mesmo distante da velocidade desejada, Robson acredita que a persistência trará a performance estimada pelos lados de Grove.

➡️ Surfistas brasileiros vivem situação complicada na WSL; veja ranking

- Espero que possamos ir rapidamente para onde precisamos estar. Estamos em uma situação completamente diferente de quatro, cinco anos atrás. Não há dúvidas de que o desempenho vai aparecer e a forma de desenvolver e executar o projeto vai melhorar. Ao mesmo tempo, é frustrante que não possamos simplesmente cruzar os dedos e ter tudo para ontem ou hoje - ponderou.

Temos de seguir o que estamos produzindo na pista e aproveitar ao máximo. Não há dúvidas de que melhoramos, só queremos que isso aconteça o mais rápido possível”, encerrou.

A Fórmula 1 retorna com a temporada 2024 neste final de semana, entre os dias 5 e 7 de abril, com o GP do Japão, em Suzuka.