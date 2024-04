Não é a primeira vez que a Fórmula 1 é afetada por fenômenos naturais (Foto:Reprodução/Suzuka)







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 03/04/2024 - 13:31 • Suzuka (JAP)

O final da noite de terça-feira (2) no Brasil, já manhã de quarta-feira (3) no Extremo Oriente, foi palco de uma emergência natural próximo à praça que recebe a Fórmula 1 no fim de semana. Após um terremoto de grandes proporções perto da costa de Taiwan, o Japão chegou a estar em modo alerta para perigo de tsunami. Horas depois, ameaça foi levantada.

O terremoto foi registrado às 8h58 locais (21h58 de Brasília) a 21 km da cidade de Hualien, em Taiwan, a 34,8 quilômetros de profundidade. A força do tremor principal foi bastante alta, 7,4 graus na escala Richter, seguido de tremores secundários — o mais forte deles chegou a 6,5 graus de magnitude.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O tremor foi sentido na capital, Taipei, que fica a cerca de 200 km de Hualien. Segundo a Agência Nacional de Incêndios de Taiwan, sete mortes foram confirmadas até o momento, com pelo menos 700 feridos e gente ainda presa em construções que vieram abaixo total ou parcialmente. É o maior terremoto registrado em Taiwan desde 1999. Naquela ocasião, cerca de 2.400 pessoas morreram em decorrência do desastre.

Logo após o impacto, a Agência Meteorológica do Japão (JMA) enviou alerta de tsunami para Taiwan, o próprio Japão e as Filipinas. No Japão, casa da F1 nos próximos dias, os avisos estavam concentrados nas regiões mais próximas de Taiwan: as ilhas de Okinawa, Miyakojima e Yaeyama. Yaeyama está localizada a cerca de 300 km de Hualien, na costa Leste de Taiwan, enquanto Miyakojima (cerca de 450 km) e Okinawa (750 km) estão um pouco mais afastadas.

O aviso da JMA veio após a detecção da mudança de níveis de altura e força do mar na costa oeste japonesa, qeue alertava para possíveis ondas de até 3 m de altura. Uma nota parecida ao dado pela agência sismológica das Filipinas.

Rastros do terremoto no centro de Taiwan (Foto: AFP)

— Ondas de tsunami estão se aproximando da costa. Evacuar o mais rápido possível. As ondas podem bater repetidamente. Continue a evacuar a região até que todos os alertas sejam encerrados — afirmou.

Apesar dos alerta, Okinawa e as demais ilhas ficam bastante separadas da ilha principal do Japão. A província ao sul do país, a maior e mais próxima, está a quase 650 km do território principal e a 1.700 km de onde será realizada a prova da F1. Neste local, nenhuma ameaça de tsunami foi emitida.

Nas horas seguintes ao alerta, Okinawa vivenciou apenas impacto de uma onda de 0,3 m, portanto pequena, que passou sem deixar danos. É comum que formações anormais de ondas no oceano percam força antes de se impactar contra regiões costeiras. Ondas menores que 0,3 m foram vistas em outros países e territórios da região: Guam, Indonésia, Marianas do Norte, Micronésia, Palau, Coreia do Sul, Vietnã, além das Filipinas. Mas não deixou danos.

➡️ Fórmula 1: Verstappen vence o GP do Japão e garante título de construtores para a RBR

Já em Taiwan, na região de Chenggong, que fica a mais ou menos 100 km do epicentro do terremoto, foi notada a maior onda causada pelo abalo, que chegou a pouco menos de 0,5 m.A. Agência Meteorológica do Japão já cancelou o alerta de tsunami, bem como a das Filipinas.

Taiwan, Japão e Filipinas estão no centro do Círculo de Fogo do Pacífico, que vai da Indonésia ao Chile e conta com fortíssima atividade sísmica e vulcânica.

Não é a primeira vez que uma prova da categoria tem o impacto dos fenômenos naturais. O GP do Japão de 2019 também teve que haver algumas mudanças devido à chegada de um tufão. Neste caso, a programação da corrida foi afetada.